Sampaio Corrêa anuncia contratação de atacante que disputou o Paulistão 2024

Na manhã deste sábado, o Sampaio Corrêa anunciou a contratação do atacante João Felipe, de 25 anos, para a sequência da temporada. O atleta chega ao clube após defender a Inter de Limeira no Campeonato Paulista 2024.

No currículo, João Felipe soma passagens por outros clubes, como Concórdia/SC, CSA/AL, São Luiz/RS, Paraná/PR, Esportivo/RS, Ypiranga/RS e São José/RS.

O Sampaio Corrêa, que avançou à terceira fase da Copa do Brasil depois de eliminar o Ferroviário, entrará em campo neste sábado, às 15h30 (de Brasília), no Estádio Governador João Castelo, diante do Moto Club, pela 13ª rodada do Campeonato Maranhense.