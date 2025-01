Danilo cita Pet, vê sonho realizado no Fla e não esconde mágoa na Juventus

Do UOL, no Rio de Janeiro

O zagueiro Danilo foi apresentado nesta quinta (30) como novo jogador do Flamengo e, questionado sobre a escolha pelo rubro-negro, relembrou a infância em Bicas (MG) como torcedor citando Petkovic, um dos maiores ídolos do clube. Na coletiva, ele também não escondeu a chateação ao dizer que saiu da Juventus por "questões extracampo".

Decidi vir para o Flamengo porque, ou eu viria agora — em um momento que me considero mentalmente e fisicamente pronto —, ou não viria. Quando cheguei no Ninho foi um momento muito especial. Tem a parede com várias fotos e quando vi algumas, principalmente do Petkovic, me passou um filme na cabeça. Meu pai falava: 'quem sabe um dia você consiga jogar na Copinha'. Com todo respeito ao meu pai, meu objetivo era muito maior. É difícil de explicar Danilo

O que mais ele falou

Pressão de amigos. "Estava falando com Paquetá, ele e o Vini me pressionaram para vir. Essa sensação de jogar pelo clube que torce é magnífica. Em vários momentos, eu ficava olhando a paisagem se misturando com o escudo do Flamengo. Era um sonho que em determinado momento ficou muito guardado, em algum momento não pensei em voltar ao Brasil. Mas acho que foi a melhor escolha."

Grandeza do clube. "Queria dizer que em nenhum momento o Flamengo deixa de competir [pela contratação de jogadores] com qualquer clube do mundo por sua grandeza e história. Além de todo projeto e estrutura que o Flamengo pode representar na minha carreira, falou o coração. Depois dos últimos seis meses, que foram complicados, estava precisando desse carinho. Só nesses dias já valeu a pena a escolha. Estou feliz e agradecido"

Saída turbulenta da Juventus. "Foi a união de duas coisas. A Juventus é provavelmente o clube mais importante da minha carreira. Fui muito feliz durante cinco anos e meio. Entretanto, com as mudanças internas, o planejamento em que eles entendiam que eu não coubesse — e não por questões futebolísticas —, me chateou muito e fez sofrer. A partir deste momento, que foi lidar com algo que não tinha a ver com minhas capacidades de campo, entendi que era momento de buscar novos ares. Eu precisava ir para um lugar onde meu coração batesse mais forte. Foi um momento de dificuldade onde deixei de ser protagonista por questões extracampo e a oportunidade de jogar no Flamengo. Foi o encaixe perfeito."

Danilo saiu da Juventus após cinco anos e meio de trajetória Imagem: sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images

Mais sobre a saída da Europa. "Sofri muito nos últimos seis meses. Não vale a pena falar em nomes. Fiz uma carta muito emotiva e ali diz muito o que penso sobre o atual momento da Juventus, time que vou torcer pelo resto da vida. A Juventus sempre foi família e um pelo outro, e isso nestes últimos seis meses se perdeu um pouco. Os últimos resultados se devem a perda desta identidade. Quanto mais cedo retomar este caminho, os resultados voltarão a acontecer."

Brincadeira com Gerson. "Eu fiquei até bastante chateado porque cheguei no Ninho e ele não estava. 'Pô, você falou tanto, e quando eu chego você não está aqui para me receber'? Brincadeiras à parte, ele foi um grande incentivador da minha vinda. Ele vem crescendo de uma maneira muito importante em campo e em personalidade. Sempre falei para ele que ele é o capitão do maior clube do Brasil. Este peso precisa ser sentido também na seleção, e isso ele vem fazendo. A maior pressão de vir para o Flamengo veio de Bicas."

Zagueiro ou lateral? "Jogar como zagueiro é algo que tenho dominado já no futebol italiano, que é uma escola que me agregou muito. Me sinto completamente confortável. No time do Filipe, a construção passa pelos zagueiros, e é o que gosto de fazer. Estou adaptado. A volta ao futebol nesta posição pode me abrir novos caminhos e perspectivas. Isso não quer dizer que não posso ajudar em algum momento como lateral. Na Juventus, escolhi usar a 6 porque nunca me considerei um lateral-direito. Tive sorte ao conviver com grandíssimos treinadores, e chego preparado e com bagagem suficiente para jogar onde o treinador necessita."

Papo com técnico. "O Filipe Luis me ligou, temos uma relação muito bacana desde os momentos da seleção. Sempre fomos próximos. O Filipe não teve que me convencer. Qualquer coisa que um treinador possa dizer é menor do que representar o Flamengo"

Danilo e Filipe Luís, ex-parceiros de seleção brasileira, vão trabalhar juntos no Flamengo Imagem: Gilvan de Souza / CRF

Influência de familiares. "A pressão de Bicas sempre veio forte, a torcida do Flamengo lá é sempre calorosa e me cobrava bastante. Minha família, de uma forma ampliada, é quase toda flamenguista. O Flamengo chega em lugares que outras instituições não chegam. Meus irmãos sempre tinham isso em mente. Grandes amigos também falavam: 'você ainda vai jogar no Flamengo'. Via isso como uma coisa distante."

Importância fora de campo. "Eu tenho uma missão no futebol que não é só dentro de campo. Temos que lutar por causas com a nossa voz, temos um tamanho que pode ajudar em causas importantes. Minha volta também tem muito disso. Claro que quero ganhar porque vivo disso, mas minha volta tem algo para seguir este trabalho de influenciar em outras áreas e ser espelho para nova geração de futebolistas e pessoas."

Fla no Super Mundial. "O Flamengo, sem dúvida nenhuma, consegue [brigar de igual para igual pelo Mundial]. Nestes dois dias, encontrei muita coisa boa em estrutura e organização, isso me deixou muito surpreso. É muita gente trabalhando e dando suporte aos jogadores de maneira muito profissional. A qualidade dos jogadores e dos trabalhos, que é o primordial, também. Eu posso agregar fortalecendo a mentalidade, é algo que me levou muito para diferentes lugares. Este time certamente tem porque já ganhou muito, mas posso agregar mais nessa parte de ser constante, em trabalhar sempre com a mesma entrega para que a gente possa competir ainda mais forte no Mundial."

Estreia na Supercopa? "Preciso perguntar para o Filipe. É claro que não estou na minha melhor condição porque não jogo há um tempo, mas a experiência e a empolgação me ajudam bastante. Espero estar disponível para domingo, não vejo a hora de jogar."

O que já viu do time? "O Flamengo é vitória, é pressão por resultado, é empolgar o torcedor, é ter jogo agressivo... o Filipe sabe disso e está preparando o time com o máximo cuidado. Vejo o Filipe com um futuro brilhante. Para mim está estranho até como chamar ele, vou me acostumar. O que mais me deixou feliz neste meu primeiro contato com ele foi a humildade dele de dizer que estava começando e que estava aberto ao debate e aos conselhos. Isso me deixou muito satisfeito não só por mim, mas por outros atletas que podem contribuir para a estratégia do jogo. Ele sabe bem o que quer para o time, mas está aberto a escutar. Isso é uma característica que vai fazer dele ainda maior do que já é."