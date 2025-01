Santos: Caixinha volta atrás e pode usar o zagueiro Gil no Paulistão

Do UOL, em Santos (SP)

O técnico Pedro Caixinha voltou atrás e pode utilizar o zagueiro Gil no Campeonato Paulista pelo Santos.

O que aconteceu

Caixinha pensa em usar Gil no Paulistão. O experiente defensor de 37 anos havia sido escanteado.

O treinador português entendeu que Gil, pela limitação física, não seria útil. A opinião mudou nos últimos dias.

O Santos começou mal o Paulistão e tem sofrido no jogo aéreo, um dos pontos fortes de Gil.

A comissão técnica gostou da postura de Gil, que não diminuiu o esforço nos treinamentos para reconquistar o espaço.

Antes da chegada de Caixinha, o Santos renovou com Gil, com direito a aumento salarial. O vínculo vai até dezembro de 2025.

O veterano agora espera ganhar chance em breve no Campeonato Paulista. O próximo compromisso do Santos será diante do São Bernardo, na quarta-feira (29), e há a chance de Gil ser relacionado pela primeira vez na competição.