Com anúncio próximo, Santos já planeja apresentar Neymar no Pacaembu e na Vila

O sonhado retorno de Neymar ao Santos está cada vez mais perto. Com o atacante livre para formalizar seu vínculo, o time alvinegro já pensa em promover uma apresentação em grande estilo, com eventos no Estádio do Pacaembu e também na Vila Belmiro. A informação foi publicada pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Na noite desta segunda-feira, por meio de post no X, al Al-Hilal confirmou a rescisão do contrato de Neymar, inicialmente válido até o dia 30 de junho de 2025. Oficialmente livre do time saudita, o atacante é esperado nos próximos dias para assinar com o Santos.

O clube alvinegro ainda não definiu a programação, mas planeja fazer a apresentação de Neymar à torcida já nesta quinta-feira, no Pacaembu - devidamente reformado, o estádio recebeu a final da Copinha no último fim de semana. Na sequência, no mesmo dia, ele também seria saudado pelos santistas na Vila Belmiro.

Al Hilal and Neymar Jr. have agreed to terminate the player's contract by mutual consent. Thank you and good luck,Neymar ? pic.twitter.com/9edCVWBGop ? AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) January 27, 2025

Dos camarotes da Vila, Neymar deve acompanhar o clássico entre Santos e São Paulo às 20h30 (de Brasília) deste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A reestreia pode ocorrer diante do Botafogo, 19h15 do dia 5 de fevereiro, também na Vila, pela sétima rodada do Estadual.

Aos 32 anos de idade, Neymar vem de uma passagem decepcionante pelo Al-Hilal. O atacante brasileiro retornou de grave contusão no joelho em outubro do ano passado, mas sofreu lesão muscular na coxa logo no segundo jogo, o que gerou novo afastamento.

Ele defendeu o Santos de 2009 até 2013, com 136 gols em 225 jogos, conquistando os títulos da Libertadores, da Copa do Brasil e do Paulistão. No time alvinegro, com status de ídolo, Neymar espera retomar o bom futebol e garantir sua ida à edição de 2026 da Copa do Mundo.