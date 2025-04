Caçula entre titulares, Bontempo celebra boa fase no Santos: 'Sempre sonhei jogar o Brasileiro'

O Santos se reforçou bastante para não fazer feio na temporada, na qual retorna à elite nacional, mas diante de tantos jogadores experientes, um garoto vem roubando a cena entre os titulares de Pedro Caixinha: o meio-campista Gabriel Bontempo. Aos 20 anos, o caçula vem jogando enquanto Zé Rafael não se recupera de cirurgia, e agradando. Feliz, ele só fala em seguir ajudando.

"Muito feliz de estar vivendo esse momento, de ter essa oportunidade de jogar no profissional do Santos, sempre foi um sonho", vibra o jovem, que no começo da temporada estava na equipe sub-20 na Copinha de Juniores e não imaginava uma ascensão tão rápida.

"Estou muito feliz em disputar o Brasileiro, a competição que sempre acompanhava desde criança e sonhava jogar. No começo do ano, na Copinha, eu procurei dar o meu melhor, com expectativas de ter oportunidade. Graças a Deus ela veio, consegui ter uma sequência no Paulista e agora focar nesse Brasileiro", reforça o Menino da Vila.

O amadurecimento no grupo vem pela dedicação do garoto e pela cabeça aberta para receber muitos conselhos e dicas dos mais experientes, que sempre o ajudam nos treinamentos e, sobretudo, em campo.

"Foi importante também a ajuda dos mais velhos, o pessoal daqui me recebeu muito bem, fico feliz de ter esse acompanhamento. Fui aprendendo a cada jogo, a cada dia, e vou procurar me empenhar cada vez mais, para estar sempre evoluindo e melhorar", comenta Bontempo.

Neste domingo, o Santos recebe o Bahia, na Vila Belmiro, ainda sem Neymar. O camisa 10 faz aprimoramento físico após lesão muscular e deve estrear no Brasileirão daqui uma semana, no Maracanã, diante do Fluminense. Mesmo fora, o astro serve de inspiração até para os companheiros, como Bontempo.

"Acho que é o sonho de toda criança da minha geração, não só da minha geração, mas eu sempre tive ele como ídolo, sempre almejei estar jogando com ele. Não esperava que seria assim, rápido, mas estou muito feliz, de logo, quando eu tive a oportunidade de vir ao profissional, ele estar voltando também. Então é um sonho se realizando", conclui.