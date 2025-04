São Paulo divulga informações da venda de ingressos para o jogo contra o Cruzeiro

Nesta sexta-feira, o São Paulo divulgou informações sobre o início da venda dos ingressos para o duelo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Pela terceira rodada da competição, o Tricolor recebe o Cabuloso, às 17h30 (de Brasília) do dia 13, domingo.

Por meio de suas redes sociais, o São anunciou que a comercialização das entradas começa no próximo dia 5, sábado, às 10h para sócio-torcedores com sete estrelas.

Para aqueles que possuem seis estrelas, a venda se inicia às 12h do dia 6 e, a partir das 22h, os sócios do São Paulo com cinco estrelas estarão aptos a comprar as entradas. Desta mesma maneira, às 10h dos dia 7 sócios com quatro estrelas poderão adquirir os ingressos. Para aqueles com três estrelas, a comercialização abre no mesmo dia, às 22h.

? Torcedor, confira informações sobre a venda de ingressos para mais uma partida do Tricolor no MorumBIS, pelo Brasileirão! Sócios torcedores possuem prioridade, de acordo com o rating, e começarão a garantir os ingressos logo mais. ??#SejaSócioTorcedor #TorcidaQueConduz ?? pic.twitter.com/F9fywoW8Qd ? Sócio Torcedor | São Paulo FC (@SocioTorcedor) April 4, 2025

Às 10h do dia 8, sócios com duas estrelas poderão comprar e, às 10h, as vendas abrirão para quem tem apenas uma estrela. No dia 9, às 10h, chega a vez dos sócios sem nenhuma estrela e as vendas abrirão ao público geral às 10h do dia 10.

Antes, no entanto, o São Paulo tem dois compromissos. O Tricolor pega, neste domingo, o Atlético-MG, pela segunda rodada do Brasileiro. Depois, na próxima quinta-feira (10), recebe o Alianza Lima, do Peru, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.