Como Abel armou Palmeiras na Libertadores para voltar a vencer? PVC explica

Abel Ferreira armou o Palmeiras para atacar com até seis jogadores o Sporting Cristal na estreia com vitória na Libertadores, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

Segundo o colunista, Abel usou saída de três zagueiros, segurou Martínez como primeiro volante e deu liberdade para Lucas Evangelista e Piquerez se juntarem à linha de atacantes.

Como é que jogou aqui em Lima o Palmeiras na vitória apertada contra o Sporting Cristal por 3 a 2? A gente sabe que o Abel chega na frente com cinco, mas a dúvida da imprensa peruana foi a seguinte: ah, começou com três zagueiros e depois foi pra linha de quatro? Não é verdade.

O que aconteceu foi o seguinte: na construção defensiva, ele colocou o Bruno Fuchs na função do Marcos Rocha (historicamente com o Abel o lateral é sempre o construtor pela direita), com Gómez centralizado e o Murilo, que ontem foi o Micael pela esquerda.

Ele faz saída de três, e puxou o Emi Martínez para fazer um pivô defensivo, então eram três e mais um, e isso liberava o Piquerez pela esquerda e o Lucas Evangelista como meia, como um sexto homem de chegada na última linha ofensiva. Então, ficava 3-1-1-5 na construção.

Paulo Vinícius Coelho

Apesar dos três zagueiros na saída de bola, o Palmeiras se defendeu com linha de quarto, com Piquerez recompondo pela lateral esquerda.

Ele mudou o sistema no segundo tempo? O Abel mesmo disse que não. Quando ele recuava, defendia com linha de quatro, mas atacava com três zagueiros.

Paulo Vinícius Coelho

O resultado de 3 a 2 na Libertadores encerra uma sequência de três jogos do Palmeiras sem vencer ou marcar gols.

O momento de instabilidade acontece em meio às transformações no elenco e no time titular, repaginado por nomes como Bruno Fuchs, Lucas Evangelista e Vitor Roque.

