No CT do Palmeiras, Vasco encerra preparação para visitar o Corinthians pelo Brasileirão

O Vasco está pronto para encarar o Corinthians, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco realizou o último treino nesta sexta-feira, no CT do Palmeiras, em São Paulo.

O técnico Fábio Carille contará com força máxima para visitar o Timão. David (recuperação de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Estrella (em transição para o campo depois de cirurgia) seguem como os únicos desfalques.

O Vasco vem de um amargo empate com o Melgar-PER, pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O embate terminou 3 a 3, após os cariocas abrirem 3 a 1.

Já no Brasileirão, o Vasco estreou com vitória sobre o Santos, por 2 a 1, de virada, em São Januário.

A partida contra o Corinthians está marcada para este sábado, às 18h30 9de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada da liga nacional.