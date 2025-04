Arantes: nenhum clube europeu planejou a temporada focando no Super Mundial

Nenhum clube europeu planejou a temporada priorizando o Super Mundial de Clubes da Fifa, destacou o colunista Thiago Arantes, direto da Espanha, no De Primeira.

A tendência, pelo que eu vejo aqui, é que o europeus vão levar o Mundial a sério, sim, mas eles vão pensar no Mundial e virar a chavinha duas ou três semanas antes, quando acabarem as finais, as copas, as ligas nacionais, a Champions League, enfim, quando eles acabarem os compromissos deles da temporada.

O Mundial vai ser esse corpo estranho entre uma temporada e a outra, ao contrário dos times brasileiros, que estão planejando a temporada pensando no Super Mundial.

Com os africanos talvez seja um pouco diferente, eu tenho acompanhado o noticiário de todos os clubes envolvidos no Mundial, mas falando especificamente sobre os europeus, nenhum clube europeu planejou a temporada em função do Mundial, que é o que acontece com muitos clubes brasileiros.

Thiago Arantes

É importante frisar que o Super Mundial acontece no fim da temporada europeia, ao passo que os clubes brasileiros — Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo — vão estar no meio do ano esportivo.

Ou seja, o fator físico pode ser o diferencial para uma boa campanha no torneio, que acontece entre 14 de junho e 13 de julho, nos EUA.

