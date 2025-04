Gerônimo Mondragon aplica nocaute brutal em evento de boxe sem luvas; veja

No último evento do BKFC (liga de boxe sem luvas), realizado em Dubai, Gerônimo "Mondragon" dos Santos brilhou ao nocautear Aleksei Oleinik com um impressionante cruzado de direita (clique aqui ou veja o vídeo abaixo). O combate, que aconteceu nesta sexta-feira (4), contou com uma tensão crescente, com os dois pesos-pesados mostrando agressividade desde o início.

Aos 44 anos, Gerônimo dos Santos, conhecido por sua experiência e força, não deu chances para o rival russo, três anos mais velho. Também um veterano do MMA e estreante no boxe sem luvas, Aleksei Oleinik sucumbiu com apenas 1m49s no primeiro round. Sem reação após o knockdown, o atleta viu o arbitro encerrar a luta, garantindo a vitória de Mondragon por nocaute técnico.

Esse nocaute, por sinal, colocou o gigante brasileiro de volta aos holofotes, mostrando que ele ainda tem muito a oferecer dentro dos ringues. A performance de Gerônimo foi um claro lembrete de sua habilidade e poder de finalização, ainda mais impressionante considerando a experiência de Oleinik no MMA, que conta com mais de 80 lutas profissionais.

O que é o BKFC

BKFC, que significa Bare Knuckle Fighting Championship, é uma organização que promove lutas de boxe sem luvas. Os confrontos são disputados no formato tradicional de boxe, mas sem o uso de luvas de proteção, o que aumenta a intensidade e a agressividade dos combates - além disso, o ringue é em formato circular. O evento ganhou bastante atenção nos últimos anos, atraindo lutadores de MMA, boxe e outras modalidades.

