Escalação do Corinthians: Ramón pode ter Angileri de volta para duelo contra o Vasco

O Corinthians está pronto para encarar o Vasco. Na manhã desta sexta-feira, o elenco fez o último treino e encerrou a preparação para o confronto, válido pelo Campeonato Brasileiro. Desfalque na quarta-feira, o lateral Fabrizio Angileri apareceu treinando no gramado e pode retornar aos relacionados.

O defensor ficou de fora da derrota contra o Huracán em função de uma tendinite no bíceps da coxa esquerda. O caso, no entanto, não preocupou o Corinthians. Tanto que, nesta sexta-feira, o clube divulgou fotos do defensor treinando com bola no CT Dr. Joaquim Grava.

No treino desta sexta, o elenco iniciou os trabalhos assistindo a um vídeo de instruções táticas. Após uma ativação na academia e o aquecimento no gramado, os jogadores realizaram um jogo coletivo em campo reduzido.

O técnico Ramón Díaz não poderá contar com dois importantes atletas para o embate. O goleiro Hugo Souza está fora devido a uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, enquanto o meia Rodrigo Garro, em tratamento de uma tendinopatia patelar no joelho direito, também será ausência.

Por outro lado, existe a possibilidade de que a comissão técnica possa contar com o retorno de Ryan. O volante também foi desfalque na derrota para o Huracán por um problema físico. O jovem será reavaliado para saber se possui condições de jogo, mas tem chance de voltar aos relacionados.

Na coletiva após a derrota para o Huracán, Ramón Díaz declarou que, para o duelo contra o Vasco, jogaria com o que o Corinthians "tem de melhor".

Considerando os desfalques e a declaração de Ramón, uma provável escalação do Corinthians tem: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique (André Ramalho) e Bidu (Angileri); Raniele, Martínez e Carrillo; Memphis, Yuri Alberto e Romero (Igor Coronado).

O Corinthians recebe o Vasco neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão empatou com o Bahia na primeira rodada da Série A e ocupa a oitava colocação na tabela, com um ponto conquistado.