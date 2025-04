Série B tem transmissão e naming rights anunciados em dia de estreia

A Série B do Campeonato Brasileiro contou com movimentações importantes no dia que marca o início da competição em 2025.

O que aconteceu

Os naming rights da competição foram comprados pela Superbet. A patrocinadora máster do São Paulo chegou a um acordo e estampará o terá seu nome incluído na nomenclatura oficial do torneio. Esta é a primeira competição a nível nacional patrocinada pela casa de apostas.

Queremos impulsionar ainda mais todo o ecossistema do futebol e a Série B tem um papel essencial no desenvolvimento do esporte brasileiro. Para nós, é importante proporcionar essa visibilidade aos clubes tradicionais e emergentes que estão buscando acesso à primeira divisão, mostrando sua força e devem ser conhecidos por todo país. Queremos fomentar ainda mais o crescimento do esporte e criar mais entretenimento na competição. Alexandre Fonseca, CEO da Superbet Brasil

ESPN e RedeTV! anunciaram direitos de transmissão dos jogos da Série B. A primeira tem direito a todos os jogos do torneio e dividirá transmissões nos canais na TV fechada e no Disney+, seu serviço de streaming. A segunda passará dois jogos por semana na TV aberta.

Desimpedidos transmitirá a Série B na internet. O canal do YouTube passará os mesmo jogos da RedeTV!.

Kwai também deve transmitir a competição. A plataforma de vídeos deverá transmitir uma partida por rodada, mas o negócio ainda não foi fechado.

Série B começa nesta sexta

A Série B terá três jogos realizados nesta sexta-feira: Goiás x Amazonas, Criciúma x Operário-PR e Paysandu x Athletico. As outras partidas serão disputadas até a próxima segunda-feira.

A Série B tem fim previsto para o dia 22 de novembro. É nesta data que, caso não haja qualquer tipo de alteração no calendário, os clubes disputarão a última rodada.

O sistema de disputa segue sendo por pontos corridos. Após 38 rodadas, os quatro mais bem colocados subirão à Série A, e os quatro últimos serão rebaixados à Série C.

Caso dois times tenham a mesma pontuação, o primeiro critério de desempate será o número de vitórias. Saldo de gols, mais gols a favor, confronto direto, menos cartões vermelhos, menos cartões amarelos e sorteio, nesta ordem, são os critérios seguintes.