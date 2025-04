Samir: Garro fica fora contra Palmeiras e em mais 6 jogos até volta em maio

Rodrigo Garro só voltará a atuar em maio e vai desfalcar o Corinthians em pelo menos sete partidas entre Brasileirão e Copa Sul-Americana, informou Samir Carvalho, na Live do Clube.

No melhor cenário, voltando a jogar no dia 3 de maio, Garro perderia mais cinco jogos do Brasileirão (Vasco, Palmeiras, Fluminense, Sport e Flamengo), e mais duas partidas da Sul-Americana (América de Cali e Racing-URU). O meia argentino já foi desfalque em um confronto de cada uma das competições (Bahia, pelo Brasileiro, e Huracán, pela Sul-Americana).

O colunista disse que o tratamento feito por Garro na Espanha é mais conservador. O processo é conduzido por um fisioterapeuta que já trabalhou com Memphis — o holandês indicou o profissional.

O Garro está na Espanha tratando uma tendinopatia patelar, que é no joelho direito. [...] Ele está tratando com um médico, mas com um fisioterapeuta. Qual a diferença? Todo mundo imaginava que era um caso mais avançado, profunda, gente imaginando cirurgia.

Mas o Corinthians vai com métodos mais conservadores. Então, é um fisioterapeuta amigo do Memphis e de outros atletas da Europa. É um profissional com nome mantido em sigilo, que já tratou outros grandes jogadores - o Memphis, inclusive.

Eu conversei com pessoas ligadas ao Garro e dentro do Corinthians. Não dá para cravar quando ele vai voltar, tem que ver como ele vai reagir ao tratamento na Espanha. A última sessão é hoje, se não me engano. Ele volta no fim de semana. A ideia do Corinthians é que ele não entre em campo em abril. A ideia é que ele volte na primeira quinzena de maio.

Samir Carvalho

