Augusto diz que Corinthians não tem caixa para contratar, mas vê elenco "forte" e mira títulos

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, esfriou a possibilidade do clube contratar reforços após a derrota para o São Paulo, neste domingo, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista. O dirigente disse que o Timão está atento ao mercado, mas admitiu que não tem "caixa" para trazer novos jogadores neste momento.

Augusto afirmou que sua prioridade era manter o elenco construído ao longo do último ano. E o plano foi cumprido. Ele vê o grupo "forte" e revelou inclusive que recusou ofertas para não se desfazer de atletas importantes do plantel. O foco agora é conquistar títulos.

"Não temos [caixa para contratar]. O Corinthians tinha caixa para manter. Era a minha promessa, manter esse elenco. Conseguimos renovar o contrato de todo mundo, recusei algumas situações para manter esse elenco entrosado para disputar títulos", disse o mandatário.

"Nossa preocupação era manter o elenco, todos sabem das nossas dificuldades financeiras. Fizemos de tudo para manter o elenco e conseguimos. Estamos no mercado, se houver necessidade de alguma reposição a comissão técnica vai nos falar. Mas acho que o elenco está muito bom, está forte. Futebol é isso, um erro, uma falha, e acontece o que aconteceu hoje. Mas estamos tranquilos, é cabeça erguida. Continuamos no topo da tabela, que é nossa intenção", acrescentou.

O Corinthians ainda não contratou nenhum reforço para 2025. A única novidade no grupo é o zagueiro João Pedro Tchoca, que retornou de empréstimo do Ceará. Aliás, questionado se o time precisa de novos atletas para o setor defensivo, Augusto Melo negou e fez elogios ao garoto revelado na base.

"Não [precisa de reforços para a zaga], nós temos o Tchoca, que está em uma ascensão muito grande. Ainda estamos no começo da temporada. Ainda bem que essa derrota aconteceu agora. Estamos no topo da tabela, o torcedor corintiano pode ficar tranquilo, porque vamos brigar por títulos", declarou.

Em busca de novas receitas para trazer jogadores, o presidente diz ter fechado um novo patrocínio para a omoplata, que deve ser divulgado nos próximos dias. Segundo ele, porém, a crise política nos bastidores tem atrapalhado. Augusto voltou a acusar membros da oposição de articularem um golpe e afirma que tenta blindar o elenco do tumulto fora das quatro linhas.

"Começaram o ano atrapalhando tudo. A gente tenta blindar o elenco ao máximo, mas é claro que às vezes atinge alguma coisa. Estão dizendo que eu uso os jogadores, comissão técnica, meninos da base. Eles sabem o trabalho que eu faço para o Corinthians, enquanto eles tentam dar um golpe nós estamos buscando receitamos, fechamos mais um grande patrocínio para a omoplata. Estamos fechando várias outras situações", finalizou.

O time alvinegro vinha de dez triunfos consecutivos. O último revés da equipe do Parque São Jorge havia sido para o Racing, no jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana de 2024, por 2 a 1. O duelo foi disputado no dia 31 de outubro do ano passado.

Com a derrota no clássico, o Timão perde a ponta do Grupo A do Paulistão para o Mirassol e cai para a segunda colocação da chave, com nove pontos conquistados.

O próximo compromisso do Corinthians está agendado para quarta-feira. A equipe mede forças contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O duelo, válido pela quinta rodada do Estadual, terá início às 19h45 (de Brasília).