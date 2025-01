Por que Flamengo não cogita vender Bruno Henrique, que foi alvo do Atlético

Do UOL, no Rio de Janeiro

Com seis anos recém-completos de Flamengo, Bruno Henrique tenta retomar em 2025 o protagonismo que teve antes da grave lesão sofrida. Mesmo sem ser titular absoluto, o atacante é visto como fundamental pelo técnico Filipe Luís e, por isso, ganhou status de inegociável dentro do clube que virou ídolo.

O que aconteceu

BH foi o ponto fora da curva entre outros atletas que se tornaram ídolos do Fla. Gabigol, Everton Ribeiro, David Luiz e Diego Alves foram alguns nomes das últimas gerações que ficaram sem contrato e, quando receberam uma oferta, ela foi bem abaixo do esperado em termos de longevidade.

O atacante renovou o vínculo por três anos no fim de 2023. Desta maneira, ele ainda tem mais duas temporadas pela frente. Esse vínculo foi conquistado depois de uma proposta do Palmeiras, que mudou os termos da negociação e fez o Fla se mexer para não perder o ídolo para o rival. Na época, o alviverde ofereceu uma quantia bem maior do que Bruno aceitou ganhar para permanecer.

Agora foi a vez de o Atlético-MG se interessar pelo jogador. Não houve uma proposta oficial na mesa dele ou do Flamengo, mas uma sondagem informal ao estafe do atleta para entender a possibilidade de levar Bruno Henrique de volta a Belo Horizonte. Mesmo que ele aceitasse, a oferta não passaria pela aprovação do Fla.

O Flamengo vê o camisa 27 como muito importante. Mesmo sem ser titular absoluto durante todo ano, Filipe Luís conta com ele, tanto que Bruno só não começou jogando uma vez quando esteve à disposição do ex-lateral. Nem a expulsão na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians abalou a confiança do técnico nele.

Bruno Henrique também será um dos capitães do Flamengo em 2025. Gerson continua sendo o primeiro na fila para usar a faixa, mas BH também está na lista ao lado de Arrascaeta e Alex Sandro.

Há também um direcionamento mais claro de Filipe com relação ao posicionamento de Bruno Henrique. Tite usou muito o atacante como camisa 9 depois da lesão de Pedro, mas o novo técnico não é fã da ideia. Ele entende que o melhor funcionamento para o jogador é pelas pontas ou como segundo atacante. Por isso, não é provável que o falso 9 apareça outras vezes.