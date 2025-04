Cruzeiro joga mal, perde para Mushuc Runa em casa e segue zerado na Sula

Em jogo de portões fechados, o Mushuc Runa, do Equador, venceu o Cruzeiro no Mineirão por 2 a 1 nesta quarta-feira, em confronto pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

Os gols da partida foram marcados por Orejuela e Bentaberry, pelos visitantes, e Gabigol, pelo Cruzeiro. Com a vitória, o Mushuc Runa chegou aos seis pontos conquistados e é o único do grupo E com duas vitórias em dois jogos. O Cabuloso é o lanterna, com duas derrotas e nenhum ponto no torneio.

O Cruzeiro jogou sem sua torcida em casa cumprindo punição, após uso de sinalizadores contra o Lanús na edição de 2024.

As equipes voltam a campo pela Sul-Americana em duas semanas: enquanto o Mushuc Runa recebe o Unión de Santa Fe na quarta-feira (23), às 23h (de Brasília), o Cruzeiro vai ao Chile enfrentar o Palestino no dia seguinte, às 21h30.

Como foi o jogo

Os visitantes abriram o placar do embate e saíram na frente no duelo. Apesar de estar mais com a bola, os donos da casa finalizaram muito pouco contra o gol do Mushuc Runa, sem criar perigo para um possível empate. Os equatorianos marcaram o único tento da primeira etapa na melhor oportunidade da partida, após rebote de Cássio e falha da marcação.

O Cruzeiro empatou o jogo, mas sofreu com gol na reta final. O Cabuloso não levou risco ao adversário no confronto e teve confronto marcado por baixa organização, com poucas finalizações que obrigaram defesas do goleiro do Mushuc Runa. Após o segundo gol dos visitantes, o elenco comandado por Leonardo Jardim atuou de forma individual na tentativa de buscar o empate.

Gols e destaques

Orejuela abriu o placar aos visitantes! Na primeira chegada ao ataque, Penilla avançou pela ponta-esquerda e fez cruzamento para o atacante, que chutou para bela defesa de Cássio. No rebote, finalizou no lado contrário onde o paredão do Cabuloso estava caído e balançou as redes, aos 29 minutos.

Gabigol finalizou a primeira pelo Cruzeiro. Dudu encontrou o camisa 9 pedindo pelo passe. A bola correu um pouco, mas o centroavante conseguiu finalizar para boa saída e defesa do goleiro Formento.

Cruzeiro teve pênalti revisado, o árbitro autorizou o retorno do jogo e foi olhar ao VAR. Após confusão entre o juiz de campo e a arbitragem de vídeo, Mario Vivar foi convocado para rever o lance e optou por assinalar a penalidade.

Gabigol converteu o pênalti! Para empatar o confronto aos 22 minutos da segunda etapa, o atacante finalizou no canto esquerdo do goleiro, que pulou no lado certo, mas não alcançou a finalização.

Bentaberry colocou o Mushuc na frente novamente! Alonso cobrou escanteio e o rebote voltou para ele mesmo, que levantou de novo na grande área para, sozinho, o camisa 7 cabecear e balançar as redes, aos 32 minutos.

Ficha técnica

Cruzeiro 1 x 2 Mushuc Runa

Competição: Segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Data e horário: 9 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão - Belo Horizonte, Minas Gerais

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR)

Assistentes: Roberto Cañete e Eduardo Britos (PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)

Gols: Orejuela, aos 29'/1ºT, Gabigol, aos 22'/2ºT, Bentaberry, aos 32'/2ºT

Amarelos: Matheus Pereira, Wanderson e Jonathan (CRU); Luis Arce, Mina e Dávila (MUS)

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Marlon; Lucas Romero (Lucas Silva) e Matheus Henrique (Wanderson) (Kaio Jorge); Eduardo, Matheus Pereira e Dudu (Rodriguinho); Gabigol (Lautaro Díaz). Técnico: Leonardo Jardim

Mushuc Runa: Formento; Haquín, Quintero, Bentaberry e Mina; Arce, Tapiero (Bagner Delgado) e Dávila; Orejuela (Alonso), Penilla e Simisterra. Técnico: Ever Almeida