'Parado no bailão': Central deixa Maracanã ao som de funk após vencer Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Central Córdoba não perdeu a oportunidade de "tirar uma onda" após a vencer o Flamengo por 2 a 1, pela Libertadores, em pleno Maracanã. Os jogadores deixaram o estádio dançando e ao som de funk.

'Parado no bailão'

O elenco do time argentino passou pela zona mista com uma caixa de som. Em volume alto, os atletas escolheram o hit "Parado no Bailão", de MC L da Vinte.

Com direito a óculos Juliet e pirulito, eles dançavam sorridentes e formavam um "trenzinho" na área dos jornalistas.

Os jogadores do Flamengo já haviam deixado o Maracanã quando a cena aconteceu, mas alguns funcionários do clube rubro-negro ainda estavam no estádio e presenciaram a cena.

O Central Córdoba fez história ao encerrar a série invicta do técnico Filipe Luís. O treinador estava há 27 jogos sem perder e sua única derrota havia sido contra o Fluminense, ano passado, pelo Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Flamengo caiu para terceiro do Grupo C da Libertadores e soma três pontos. O líder é a LDU, do Equador, com os mesmos quatro pontos do Central Córdoba, mas com um saldo de gols melhor. O Deportivo Táchira, da Venezuela, ainda não somou pontos na competição.