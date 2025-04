Veiga sente o ombro e joga só 10 minutos em Palmeiras x Cerro Porteño

Raphael Veiga sentiu o ombro e foi substituído com apenas 10 minutos de jogo durante a partida do Palmeiras contra o Cerro Porteño, nesta quarta-feira, pela Libertadores.

O que aconteceu

Raphael Veiga sentiu o ombro esquerdo após choque com Viera. A trombada aconteceu no meio de campo, e o camisa 23 do Palmeiras ficou caído no gramado.

Veiga foi atendido pelos médicos e deixou o campo segurando o ombro. Ele sequer foi para o banco de reservas e se dirigiu direto ao vestiário. Mais tarde, voltou ao banco usando uma tipoia.

Felipe Anderson foi o escolhido para substituir Raphael Veiga. O camisa 7 entrou em campo um minuto depois de o companheiro deixar o gramado.

Veiga voltou a ser titular do Palmeiras após dois jogos. Ele foi desfalque na estreia do time na Libertadores, contra o Sporting Cristal, e começou o duelo contra o Sport, no Brasileirão, como reserva.