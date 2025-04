Sintético tem culpa em lesões de Veiga e Maurício? Juca e Lavieri debatem

Maurício e Raphael Veiga, meias do Palmeiras, machucaram o ombro em jogos no Allianz Parque. Danilo Lavieri e Juca Kfouri debateram o possível papel do gramado sintético nas lesões, durante o Fim de Papo.

Maurício sofreu uma luxação no ombro direito no clássico contra o São Paulo, na primeira fase do Campeonato Paulista.

Hoje (10), Veiga teve a mesma lesão, mas no ombro esquerdo, na vitória por 1 a 0 diante do Cerro Porteño (PAR), na segunda rodada da Copa Libertadores.

Sem querer pôr pimenta no vatapá, não será o gramado artificial que, a cada queda, causa maiores lesões do que se fosse na grama? [...] O Yuri Albert também está sofrendo do ombro.

Juca Kfouri

Essa lesão do Veiga eu tive a impressão de que ele machucou antes de cair. Foi quando ele se enroscou com outros jogadores. Já cai com a mão no braço. A do Maurício também foi no ar, quando se chocou com um defensor do São Paulo.

Danilo Lavieri

