'Ambiente de ódio': Lavieri, Juca e Bira debatem gesto de Ríos no Palmeiras

A torcida do Palmeiras deve perdoar Richard Ríos, que mandou a arquibancada silenciar após marcar contra o Cerro Porteño, na Libertadores? Danilo Lavieri, Juca Kfouri e Bira debateram o tema, no Fim de Papo.

O gol de Ríos, apesar da comemoração polêmica (que teve pedido de desculpas depois), foi importante para o Palmeiras, pois garantiu a vitória alviverde sobre os paraguaios, por 1 a 0, pela segunda rodada da competição continental.

Juca: Ríos faz desabafo após tensão emocional

O gesto de silenciar eu não acho tudo isso. Acho que é um protesto do Ríos. Eu entendo a posição dele. Poderia ter feito diversos gestos. Eu entendo o desabafo. Não sei sob que tensão emocional esse rapaz viveu esses dias, acusado de ser culpado de o Palmeiras ter perdido o tetra do Paulista. Então, eu entendo. [...] O Ríos não merece [pena de morte].

Juca Kfouri

Lavieri: Quinto jogador brigando com a torcida em pouco tempo

Em número de títulos, não há outra fase tão vitoriosa como essa no Palmeiras. E justamente nessa fase, o Palmeiras está indo para o quinto jogador brigando com a torcida: Luiz Adriano, Breno Lopes, Gabriel Menino, Richard Ríos e [Zé Rafael]. A lista poderia aumentar se o Rony não tivesse tido a paciência que teve, e o Abel, que recentemente reclamou da torcida. Eu proponho uma reflexão sobre o ambiente de ódio do Palmeiras. O clube poderia estar em um lugar em que a torcida poderia ser compreensiva [...], como foi nos aplausos na derrota contra o Botafogo.

Danilo Lavieri

Bira: Há sempre conflito entre pessoas que defendem o Palmeiras

[Gesto de Ríos] acende um sinal de alerta. No Palmeiras tem sido recorrente essa crise de jogadores com diretoria, diretoria com torcida, torcida com jogador. Sempre existe um conflito entre as pessoas que estão defendendo o clube.

Bira

