Braithwaite cita Real Madrid para justificar futebol do Grêmio e avisa: 'Estamos ganhando'

Um dos principais nomes do elenco, o atacante Martin Braithwaite tem adotado um discurso realista sobre o desempenho do Grêmio. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Grau, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, o dinamarquês reconheceu que o time ainda pode evoluir, mas destacou a importância de estar vencendo mesmo sem exibições de encher os olhos.

"Estamos ganhando os jogos. Poderia ser mais bonito, mas tem momentos. Uma grande equipe, seja o Real Madrid ou outro, tem jogos que não joga bem. E os grandes times ganham jogos. E nós estamos ganhando. Temos de melhorar, temos de seguir. Queremos ganhar muitas coisas esse ano. Queremos jogar melhor, mas o mais importante é a vitória", destacou Braithwaite.

O atacante também citou o triunfo sobre o Atlético-MG, na estreia do Brasileirão, como símbolo da solidez do grupo. Mesmo sem brilho, o Grêmio garantiu os três pontos, o que, para o camisa 19, vale mais do que uma atuação vistosa em uma derrota.

"Contra o Atlético-MG não foi um jogo bonito, mas foi uma vitória muito importante. Para mim é mais importante a vitória contra o Atlético-MG do que jogar bem e perder. São três jogos agora, duas vitórias, mas temos de seguir. Ganhamos 2 a 0 e temos que fazer mais gols, fazer mais diferença nos jogos."

Por fim, Braithwaite reforçou a confiança no trabalho da equipe, mesmo com margem para crescer. Ele reconhece que o rendimento técnico pode melhorar, mas voltou a enfatizar que vencer é o principal objetivo, em uma tentativa de aliviar a pressão sobre o técnico Gustavo Quinteros.

"Ganhamos hoje, dá mais confiança. Temos muitas ambições, queremos ganhar o jogo e jogar bem. Tem momentos que não vamos jogar bem. E uma equipe grande pode ganhar jogando mal algumas vezes. Podemos melhorar, é verdade. Mas é mais importante que a gente ganhe. Se não ganhamos, é um problema. Se jogamos bem quatro jogos sem ganhar, é um problema", analisou.

O Grêmio volta a campo neste domingo, às 17h30, quando recebe o Flamengo na Arena, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.