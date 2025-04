Pedro lamenta derrota do Flamengo em seu retorno: "Não fomos eficazes"

O Flamengo foi derrotado pelo Central Córdoba-ARG por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Maracanã, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C da Libertadores.

Mesmo com o resultado negativo, os rubro-negros tiveram uma boa notícia. Isso porque o atacante Pedro entrou no segundo tempo após se recuperar de grave lesão no joelho. Ele destacou a felicidade pela volta aos gramados, mas lamentou o resultado.

"Recebi um carinho muito grande enquanto estava parado e aqui no Maracanã hoje. Não foi a volta que eu esperava, Queria a vitória. Infelizmente não fomos eficazes na frente. Agora é recuperar os pontos nos próximos jogos. Ainda está no início e temos capacidade de buscar a primeira colocação", disse.

O Flamengo volta a campo neste domingo, contra o Grêmio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.