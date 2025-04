Autor do gol do Cruzeiro, Gabigol lamenta derrota pela Sul-Americana: "Momento complicado"

O Cruzeiro perdeu do Mushuc Runa, do Equador, por 2 a 1 nesta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Mineirão. Autor do gol celeste, o atacante Gabigol lamentou o resultado e afirmou que a equipe vai retomar a confiança através dos jogos.

"Estamos em uma sequência difícil, sem vitórias. Isso também acaba impactando na confiança da equipe e dos jogadores. Não estamos conseguindo manter o nosso nível. A gente faz momentos bons de jogo, a gente consegue chegar bem. Acabamos tomando o gol e depois tem sempre correr atrás do placar, isso é muito complicado. Mas creio que precisamos nos unir nesse momento complicado. Precisamos estar juntos, estar unidos, estar confiantes, trabalhar bastante para poder voltar as vitórias", disse.

"A gente teve praticamente 45 dias (de treino) e agora estamos tendo jogos atrás de jogos. Então, acho que é nos jogos que a gente vai começar a acertar. E assim as vitórias vão vir e a confiança vai voltar", completou.

Com o resultado, a equipe mineira segue zerada, na lanterna do Grupo H da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro volta a campo neste domingo, contra o São Paulo, pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola às 17h30 (de Brasília), no Morumbis.