Minas atropela Botafogo e emenda décima vitória seguida no NBB

O Minas venceu o Botafogo por 97 a 59, na noite desta quarta-feira, em casa, pelo NBB.

Com o triunfo, o Minas, líder da competição, alcançou a décima vitória seguida e chegou a 87,5% de aproveitamento, com 60 pontos. Do outro lado, com 41 somados, o Botafogo viu o seu aproveitamento cair para 28,1%, o mesmo do lanterna Fortaleza.

O Minas retorna às quadras no próximo sábado, contra o São Paulo, novamente pelo NBB. Desta vez a partida acontece às 17h10 (de Brasília), no Ginásio do Morumbi. No mesmo dia, também pela competição nacional, o Botafogo encara o Franca, às 18h, no Ginásio Pedrocão.

Como foi o jogo

Apesar do placar elástico, o primeiro quarto foi parelho. O Botafogo até chegou a ficar com uma vantagem de quatro pontos, mas viu os mandantes virarem o jogo para 22 a 21. No segundo, porém, o Minas fez valer o mando de quadra e abriu incríveis 17 pontos, para vencer por 43 a 26.

O time não parou e conseguiu ampliar a vantagem para 26 de diferença. O Minas aproveitou as falhas do Botafogo, que acertou apenas dois de nove arremessos de três. No último quarto, com 100% das tentativas de três pontos convertidas, o Minas ampliou ainda mais a vantagem, desta vez para 38 pontos. Assim, venceu por 97 a 59 no total.