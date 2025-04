Gabigol marca, mas Cruzeiro perde do Mushuc Runa e segue na lanterna do Grupo E pela Sul-Americana

Nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro recebeu o Mushuc Runa no Mineirão e perdeu por 2 a 1. Apesar do gol Gabriel Barbosa, Carlos Alfredo e Bryan Bentaberry garantiram o triunfo dos visitantes.

Com o resultado negativo, a equipe mineira, que também foi superada na estreia, segue na lanterna do grupo, ainda sem pontos. O Mushuc Runa, por sua vez, assumiu a ponta, agora com seis somados.

O Cruzeiro retorna aos gramados no próximo domingo, contra o São Paulo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 17h30 (de Brasília), no Morumbis. Já o Mushuc Runa encara a LDU na segunda-feira, às 16h, pela oitava rodada do Campeonato Equatoriano. O jogo acontece no Estádio Olímpico de Riobamba.

O placar foi aberto aos 29 minutos, por Calos Alfredo, do Mushuc Runa. Penilla fez boa jogada individual e colocou para Orejuela. O atleta finalizou e viu o goleiro Cássio defender, mas aproveitou o rebote para marcar.

Gabigol conseguiu empatar de pênalti, aos 22 minutos do segundo tempo. O atacante acertou o canto direito de Rodrigo Formento.

Até que aos 32, Bryan Bentaberry fez o segundo do time equatoriano. O jogador recebeu o cruzamento de Mauricio Alonso e, de cabeça, completou para as redes.