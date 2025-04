Fluminense fecha preparação para encarar o San José pela Sul-Americana

Nesta quarta-feira, o elenco do Fluminense encerrou a preparação para encarar o San José-BOL, pela segunda rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana.

O técnico Renato Gaúcho e sua comissão técnica comandaram atividades com bola no gramado do CT Carlos José Castilho.

Para o confronto, o treinador segue sem poder contar com Riquelme e Isaque, ambos com entorse no ligamento do joelho, Gabriel Fuentes (lesão de grau 2 no músculo reto femoral da coxa esquerda), Marcelo Pitaluga (lesão no dedo), Guga (lesão na coxa esquerda) e Renato Augusto (lesão no ombro esquerdo).

Renato Gaúcho fará sua segunda partida sob o comando da equipe, sendo a primeira pela Sul-Americana. O treinador estreou no último sábado, com uma vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.

Na Sul-Americana, o Fluminense se encontra com três pontos, na vice-liderança do grupo. Porém, se vencer o San José, assume a ponta.

A partida acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.