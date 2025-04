Palmeiras vence o Cerro Porteño no Allianz e se isola na liderança do grupo G na Libertadores

Nesta quarta-feira, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño, por 1 a 0, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Richard Ríos marcou o único gol do jogo e polemizou na comemoração após pedir silêncio à torcida. A equipe alviverde teve chance de fazer um placar mais elástico, mas Vitor Roque e Flaco López tiveram gols anulados.

Com este resultado, o Verdão chegou à segunda vitória na competição, mantendo-se 100%. Assim, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira se isola na liderança, com seis pontos, deixando para trás Bolívar e Cerro Porteño, cada um com três, e o Sporting Cristal, zerado.

Cerro Porteño e Palmeiras voltam a campo pela Libertadores no dia 24 de abril (quinta-feira). O Verdão vai até La Paz para enfrentar o Bolívar, às 19 horas (de Brasília), no Hernando Siles. Enquanto o time paraguaio duela com o Sporting Cristal, no Estádio La Nueva Olla, no Paraguai, às 21h30.

Antes disso, o time de Abel Ferreira tem clássico contra o Corinthians, neste sábado, pela terceira rodada do Brasileiro. O duelo acontece na Arena Barueri, às 18h30. O Cerro, por sua vez, tem jogo contra o Sportivo Luqueño, pelo Campeonato Paraguaio, no mesmo dia.

O jogo

Primeiro tempo

O primeiro ataque do jogo foi do Cerro Porteño. Os paraguaios avançaram pela direita e Aguayo foi derrubado por Bruno Fuchs na lateral da área. Wilder cobrou na área, Piris da Motta cabeceou para a sobra de Velázquez, que mandou por cima do gol de Weverton. O Palmeiras, que pressionava o Cerro, respondeu aos cinco minutos. Richard Ríos recebeu de Estêvão, invadiu a área, cruzou e encontrou Piquerez, que chegou batendo para fora.

O Cerro Porteño arriscou de longe aos 21. Alan Benítez achou espaço, fora da área, e soltou a pancada. Weverton defendeu em dois tempos. Pouco depois, o Verdão fez boa jogada com Felipe Anderson, mas Estêvão, na entrada da área, perdeu o tempo da finalização e foi desarmado. Aos 31 minutos, o Palmeiras chegou pela esquerda, em tabela de Piquerez e Facundo Torres, que cruzou na área. A defesa afastou e, na sobra, Martínez soltou o pé, mas mandou para fora do gol de Gatito Fernández.

Com 35 minutos no relógio, o Cerro Porteño teve mais um escanteio. Gabriel Aguayo mandou na área e Jonatan Torres cabeceou fraco, em cima de Weverton, que fez a defesa tranquila. O Palmeiras abriu o placar aos 40 minutos. Murilo encontrou bom passe para Facundo Torres, que cruzou na área. Felipe Anderson ajeitou e Richard Ríos chegou mandando para o gol. Quatro minutos depois, quase que o Verdão fez o segundo.

Vitor Roque acionou Estêvão, que invadiu a área e bateu cruzado e fraco para defesa de Gatito. No rebote, Richard Ríos tentou, mas foi bloqueado e a defesa afastou o perigo.

Segundo tempo

Logo no início do segundo tempo, Gatito evitou o que poderia ser o segundo gol palmeirense, contra. Após cruzamento de Facundo Torres, Velázquez desviou para trás e o goleiro defendeu. Pouco depois, o goleiro espalmou uma finalização não muito forte de Richard Ríos.

Vitor Roque chegou a fazer o segundo, aos cinco minutos, mas teve o tento anulado por conta de um impedimento no lance. Ele foi lançado por Felipe Anderson, ganhou a disputa com o zagueiro, saiu na cara do gol, ajeitou e bateu para balançar a rede. Mas o VAR detectou a posição irregular do camisa 9 ao receber a bola. Pressionando, o Verdão teve boa chance aos 16 após cruzamento de Facundo, mas Estêvão não conseguiu finalizar firme.

Aos 39, Felipe Anderson chegou com perigo. O camisa 7 cruzou na área e viu a defesa do Cerro afastar. Na sequência, ficou com a sobra e carimbou a marcação. Minutos depois, Estêvão avançou pela direita e bateu fraco para defesa de Gatito. Nos acréscimos, Flaco López recebeu de Allan e saiu na cara do gol. Ele finalizou e viu o goleiro desviar para fora.

Na sequência, o camisa 42 teve chance de fechar o placar após passe de Estêvão e chutou em cima de Gatito. Aos 49, Flaco recebeu novo passe de Estêvão, balançou a rede, mas teve o gol anulado por impedimento.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 1 X 0 CERRO PORTEÑO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 9 de abril de 2025, quarta-feira



Hora: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Andres Rojas (COL)



Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Jhon Leon (COL)



VAR: Carlos Orbe (ECU)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Abel Ferreira (técnico) (Palmeiras); Piris da Motta, Diego Martínez (técnico), Jorge Morel (Cerro Porteño)



Público: 24.530 torcedores



Renda: R$ 2.687.501,80



Gols: Richard Ríos, aos 40 minutos do 1°T (Palmeiras)

PALMEIRAS: Weverton; Bruno Fuchs, Murilo e Gustavo Gómez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Aníbal Moreno), Raphael Veiga (Felipe Anderson) e Piquerez; Facundo Torres (Allan), Estêvão e Vitor Roque (Flaco López)



Técnico: Abel Ferreira

CERRO PORTEÑO: Gatito Fernández; Alan Benítez, Velázquez, Jorge Morel e Rodrigo Gómez (Iturbe); Guillermo Benítez (Rivas), Wilder Viera (Carrizo), Piris da Motta (Soñora) e Gastón Giménez; Gabriel Aguayo (Lucas Quintano) e Jonatan Torres.



Técnico: Diego Martínez