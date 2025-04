Corinthians chega a acordo com empresa para instalação de reconhecimento facial na Neo Química Arena

O Corinthians enfim parece ter resolvido o problema da implementação do reconhecimento facial na Neo Química Arena. O clube anunciou que chegou a um acordo com a empresa Bepass para, finalmente, instalar a tecnologia no estádio em Itaquera.

O acordo entre as partes foi firmado nesta quarta-feira após "inúmeras tratativas", conforme informado pelo clube em nota oficial. O vínculo terá duração de cinco anos.

A implantação da tecnologia será feita de forma gradual. O Corinthians, entretanto, garantiu que o sistema estará totalmente instalado até junho deste ano, cumprindo o prazo estabelecido pela Lei Geral do Esporte, que exige a adoção da biometria facial em estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas.

Para utilizar o sistema, o torcedor precisará realizar o cadastro prévio e obrigatório da biometria facial. Sendo assim, em dias de jogos, o torcedor terá apenas que posicionar o rosto em frente ao equipamento de identificação na catraca para liberação, o que descarta a necessidade de apresentar o ingresso na entrada.

"Gostaria de agradecer a diretoria por essa oportunidade e deixar claro para a Fiel Torcida que estamos muito felizes com essa parceria com o Timão. Tenho certeza de que os torcedores começarão a sentir a diferença logo nos primeiros jogos com a tecnologia. No decorrer da implantação, a tendência é que consigamos deixar a experiência de entrada no estádio muito mais rápida e mais segura para todos além de combater de frente o cambismo", afirmou Ricardo Cadar, fundador da empresa.

A Bepass é responsável pelo sistema de reconhecimento facial de diversos estádios ao redor do país, como Maracanã, Morumbis, Arena Fonte Nova, Allianz Parque e Vila Belmiro, por exemplo. Além disso, a companhia também já atuou no controle de acesso em festivais de músicas e eventos importantes no Brasil.

A empresa já realizou mais de 5 milhões de acessos de torcedores em estádios de futebol por reconhecimento facial em mais de 200 partidas disputadas.