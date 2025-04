Corinthians tem RCE aprovado na Justiça de São Paulo, e Augusto Melo vê "grande vitória"

O Corinthians divulgou que o Regime Centralizado de Execuções (RCE), plano para quitar uma dívida de R$ 367 milhões com credores, foi aprovado pela Justiça de São Paulo. A decisão foi ratificada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo em julgamento realizado nesta quarta-feira.

Para formalizar o RCE, o clube contou com a atuação dos escritórios Mubarak e Mandel, além de uma comissão de membros do Conselho Deliberativo, nomeada pelo presidente Augusto Melo. A adoção do mecanismo faz parte do plano do Timão para organizar as ordens de pagamentos a credores e execuções judiciais pelos próximos 10 anos.

Em nota oficial, o Alvinegro paulista considerou a aprovação do RCE como "uma vitória importante na reorganização jurídico-financeira do clube" e que "reforça o compromisso do Corinthians de pagar todos os seus credores".

Presidente Augusto Melo celebra que o RCE tenha sido ratificado pelo Tribunal de Justiça. #VaiCorinthians pic.twitter.com/BuXSBOpyuP ? Corinthians (@Corinthians) April 9, 2025

Para quitar os R$ 367 milhões, montante referente ao passivo com fornecedores, empresários, jogadores e processos judiciais em andamento, o Corinthians estabeleceu que destinará 4% de suas receitas recorrentes, que são direitos de televisão e valores de patrocínio, por exemplo.

Já em relação às negociações de atletas, o Timão tem como objetivo separar 5% das entradas de caixa referentes à venda de direitos econômicos dos jogadores.

"Hoje tivemos grande vitória na Justiça de São Paulo. Com a decisão do Tribunal de Justiça, poderemos seguir com nosso plano de centralização e pagamento das dívidas. Gostaria de agradecer aos advogados Mandel e Mubarak, e também aos membros da diretoria e do conselho que auxiliaram nesta vitória. Iremos procurar nossos credores para aprovar e organizar o fluxo de pagamentos. Esta é mais uma medida que visa reorganizar o Corinthians. Parabéns a todos e vai Corinthians", disse Augusto Melo em vídeo publicado nas redes sociais.

A diretoria do Corinthians adotará prioridade no pagamento da dívida com alguns credores, como idosos, pessoas com grave doenças, vítimas de acidente de trabalho e pessoas com acordos prevendo redução de pelo menos 30% do valor devido.

Confira a nota completa divulgada pelo Corinthians:

"No julgamento realizado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, no dia de hoje (9), o Regime Centralizado de Execuções (RCE) foi ratificado, permitindo assim que o Sport Club Corinthians Paulista continue com seu plano de pagamento com a centralização das execuções cíveis junto ao Tribunal.

Esta é mais uma vitória importante na reorganização jurídico-financeira do clube, e reforça o compromisso do Corinthians de pagar todos os seus credores, de forma organizada e sem que ocorram reiterados bloqueios em suas contas.

No caso, o Corinthians contou com a atuação dos escritórios Mubarak e Mandel, bem como com o apoio da Presidência, Vice-Presidência, Diretores Jurídico e Financeiro, e ainda de uma comissão de membros do Conselho Deliberativo, nomeada pelo seu respectivo presidente.

O Clube agradece a atuação de todos e exalta que a decisão pelo RCE, em conjunto com o controle de gastos, o aumento das receitas e a adoção de outras medidas centralizadoras de dívidas, são imprescindíveis para que o clube consiga a sua reorganização jurídico-financeira".