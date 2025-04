Gabriel Jesus vai ao Allianz assistir a jogo do Palmeiras, que manda recado

Machucado desde janeiro, o atacante Gabriel Jesus compareceu ao Allianz Parque para acompanhar Palmeiras x Cerro Porteño, jogo da Libertadores.

O que aconteceu

Formado no alviverde, o jogador apareceu no perfil oficial do clube no Instagram. Ele vestiu uma jaqueta com tons de verde, branco e azul.

O Palmeiras aproveitou o momento para mandar um recado ao atacante: "As portas sempre estarão abertas", publicou a página.

Gabriel Jesus está afastado dos gramados desde o início do ano. Ele sofreu uma lesão no ligamento do joelho, passou por cirurgia e só deve voltar a atuar no final de 2025.