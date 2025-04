Flamengo decepciona no Maracanã e perde do Central Córdoba pela Libertadores

O Flamengo foi derrotado pelo Central Córdoba-ARG por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Maracanã, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C da Libertadores. Com o resultado, os rubro-negros seguem com três pontos. Já os argentinos foram para quatro.

O Central Córdoba marcou seus gols no primeiro tempo, com Heredia e Florentín. O Flamengo diminuiu na etapa final, com De la Cruz.

Na próxima rodada, o Flamengo visita a LDU-EQU, no dia 22 de abril, em Quito. Já no dia 24, o Central Córdoba recebe o Deportivo Táchira-VEN, na Argentina.

O Flamengo começou a partida pressionando o Central Córdoba e quase marcou com um minuto. Juninho recebeu passe na área e chutou em cima de Aguerre. Sö que os visitantes assustaram em seguida. Cufré aproveitou rebote e, na entrada da área, finalizou para boa defesa de Rossi.

O susto não mudou a postura dos cariocas. O Flamengo continuou no ataque e passou a criar diversas chances de gol. Bruno Henrique, Léo Ortiz e Arrascaeta quase abriram o placar. O Central Córdoba apostava nos contra-ataques e conseguiu chegar ao gol aos 23 minutos. Léo Pereira colocou a mão na bola na área e o árbitro marcou pênalti após ser chamado pelo VAR. Heredia cobrou com categoria, sem chance para Rossi.

Os donos da casa sentiram pouco o revés. Tanto que o Flamengo continuou com o domínio da posse de bola. Os cariocas continuaram chegando próximos do gol, mas paravam na zaga argentina. Na melhor oportunidade, Léo Pereira cobrou falta na rede pelo lado de fora.

Nos minutos finais, o Central Córdoba voltou a ser objetivo e ampliou o placar aos 43 minutos. Florentín aproveitou falta cobrada na área e cabeceou sem chance para Rossi. Assim, os argentinos foram com boa vantagem para o intervalo no Maracanã.

No segundo tempo, os cariocas voltaram com em busca da reação. O Flamengo quase marcou com um minuto, em cabeceio de Plata. Depois, Wesley tentou o cruzamento, a bola desviou e obrigou Aguerre a boa defesa. O Central Córdoba respondeu com Angulo. O atacante foi lançado antes do meio, passou por Pulgar na velocidade, mas errou ao tentar encobrir Rossi.

Os rubro-negros seguiram no ataque e conseguiram diminuir aos 15 minutos. De la Cruz cobrou falta com categoria, Aguerre ainda encostou na bola, mas a viu ir para a rede.

O gol não mudou o panorama da partida. O Flamengo seguia com a posse de bola e tendo dificuldade de criar boas chances. Já o Central Córdoba apostava nos contra-ataques, sem sucesso.

Nos minutos finais, os rubro-negros pressionaram em busca do empate. Bruno Henrique chegou a parar na trave nos acréscimos. No entanto, o Central Córdoba conseguiu segurar a vitória no Maracanã.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO-BRA 1 X 2 CENTRAL CÓRDOBA-ARG

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quarta-feira, 9 de abril de 2025



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Cristian Garay (CHI)



Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e Claudio Urrutia (CHI)



VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Cartões amarelos: Pulgar e De la Cruz (Flamengo); Moyano, Galván, Angulo e Heredia (Central Córdoba)

GOLS

FLAMENGO: De la Cruz, aos 15min do segundo tempo

CENTRAL CÓRDOBA: Heredia, aos 23min do primeiro tempo; Florentín, aos 43min do primeiro tempo

FLAMENGO: Rossi, Varela (Wesley), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Alex Sandro); Evertton (Pulgar), De la Cruz e Arrascaeta (Luiz Araújo); Juninho (Gerson), Bruno Henrique e Plata



Técnico: Filipe Luis

CENTRAL CÓRDOBA: Aguerre; Moyano (Pillud), Abascia, Rivero e Cufré (Casermeiro); Galván, Florentín e Iván Gómez (Quagliata); Heredia, Angulo (Verón) e Perelló (Martínez)



Técnico: Omar de Felippe