Autor do gol da vitória do Bahia, Erick Pulga celebra: "Marcar em Libertadores é sempre especial"

Nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Grupo F da Libertadores, o Bahia visitou o Nacional no Estádio Gran Parque Central e venceu por 1 a 0, com gol de Erick Pulga.

O atleta afirmou que foi um jogo difícil e celebrou o tento marcado.

"Muito feliz pela partida, uma partida muito difícil, jogo muito acirrado e truncado, mas graças a Deus nós saímos com o triunfo", disse.

"É um dia muito especial na minha vida, marcar gol em Libertadores é sempre especial, e hoje quero agradecer a Deus por essa oportunidade de fazer mais um gol e ajudar com um triunfo", completou.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Rogério Ceni alcançou quatro pontos. Deste modo, pulou para a liderança do grupo. Porém, Atlético Nacional e Internacional se enfrentam na noite desta quinta-feira e, assim, podem ultrapassar o Bahia.