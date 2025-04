Com foto de Edilson Capetinha, Corinthians tem suposta nova camisa vazada nas redes sociais

Na noite desta quarta-feira, viralizou nas redes sociais uma foto do ex-atacante do Corinthians, Edílson 'Capetinha', com a suposta nova camisa do clube para esta temporada. A imagem foi vazada nas redes sociais e o ex-jogador posou com o que seria o novo uniforme da equipe.

O ex-atleta também publicou uma imagem do vazamento em seu próprio perfil no Instagram. Edilson cortou a foto, mas deixou a gola, a logo da Nike e a parte de cima do símbolo do Corinthians visíveis. No story, ainda animou a torcida ao escrever: "Será?".

A suposta nova camisa do Corinthians já havia sido vazada inicialmente pelo site Sneaker Market, da Romênia, no último dia 29 de março. O uniforme faria uma homenagem ao Mundial de Clubes conquistado em 2000 - o primeiro do clube.

A foto divulgada por Capetinha basicamente confirma os vazamentos do site. A primeira camisa seria predominante branca, com as mangas na cor preta, assim como o modelo do ano da histórica conquista. O escudo do Corinthians ficaria centralizado, com a logo da Nike logo acima.

Em 2000, o Corinthians foi campeão do Mundial de Clubes com camisas feitas pela Topper. Desde 2005, entretanto, o Timão possui a empresa norte-americana Nike como sua fornecedora de material esportivo.

O novo uniforme do Alvinegro ainda não tem previsão de estreia.

Edilson Capetinha com a suposta nova camisa do Corinthians. (Foto: Reprodução/Instagram @edilsonjogador)