Ríos se explica após pedir silêncio à torcida do Palmeiras: 'Cabeça quente'

O volante Richard Ríos explicou o pedido de silêncio direcionado à torcida do Palmeiras após marcar o gol da vitória da equipe sobre o Cerro Porteño, nesta quarta-feira, pela Libertadores. O colombiano afirmou que fez o gesto em um momento de cabeça quente.

Aconteceu de cabeça quente, o pessoal sabe que não sou assim, não falo nada para a torcida. Não quis falar para eles, quis falar para os caras que falam que sou do outro time, quando estou no time que me abriu as portas. Quero pedir desculpa, todos vieram de longe para apoiar o time. Tenho muito respeito por este clube, vou dar sempre a vida, pedir desculpas. Richard Ríos, à Globo

Silêncio e pedido de desculpas

Richard Ríos comemorou seu gol levando o dedo indicador à boca. O gesto não caiu bem com a torcida palmeirense, que direcionou cânticos ao colombiano na ida e na volta do intervalo.

Ô Ríos, presta atenção, muito respeito com a camisa do Verdão.

Ei, Ríos, vai tomar no cu. Torcida do Palmeiras

Ríos foi vaiado na saída de campo e pediu desculpas. O volante fez um gesto juntando as mãos em direção às arquibancadas do Allianz Parque quando saía do gramado e, depois, foi aplaudido.

Ele repetiu o pedido de desculpas após o apito final. Ríos se direcionou à arquibancada onde ficam as torcidas organizadas e reforçou o gesto com as mãos juntas.