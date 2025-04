Huracán goleia o Racing e assume a liderança do grupo do Corinthians na Sul-Americana

O Huracán, da Argentina, goleou o Racing, do Uruguai, por 5 a 0 nesta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires. Os gols dos argentinos foram marcados por Fabio Pereyra, Guilhermo Cotugno (contra), Hernán de La Fuente, Agustín Urzi e Leonel Perez.

Com o resultado, o Huracán assumiu a liderança do Grupo C, com 100% de aproveitamento. O América de Cali aparece na segunda colocação, com quatro pontos. Já o Corinthians é o terceiro, com duas unidades, enquanto o Racing é o lanterna da chave, sem nenhum ponto somado.

O Huracán volta a campo nesta segunda-feira, contra o Central Córdoba, pelo Campeonato Argentino. A bola rola às 18h (de Brasília), no Estádio Alfredo Terrera. No mesmo dia, às 15h30, a Racing enfrenta o Liverpool, no Estádio Parque Osvaldo Roberto, pelo Campeonato Uruguaio.

O jogo

A equipe da casa abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo. Fabio Pereyra aproveitou cobrança de escanteio e testou para o fundo das redes.

Já aos 19, Guilhermo Cotugno tentou recuar a bola ao goleiro e mandou para dentro da própria meta. 2 a 0 para o Huracán.

Os argentinos chegaram ao terceiro gol aos 35. Após rebote do goleiro, Hernán de La Fuente emendou para o gol.

Nos acréscimos da primeira etapa, Agustín Urzi recebeu na entrada da área e mandou uma bomba no ângulo, sem chances para o goleiro.

Ainda deu tempo do Huracán marcar o quinto. Aos oito minutos do segundo tempo, Leonel Perez, de cabeça, completou a goleada.