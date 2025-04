Raphael Veiga sai com dores no ombro no 1°T contra o Cerro Porteño e vira preocupação no Palmeiras

O meio-campista Raphael Veiga virou preocupação no Palmeiras nesta quarta-feira. Antes dos dez minutos de jogo contra o Cerro Porteño, o camisa 23 precisou ser substituído após cair no gramado com dores no ombro esquerdo após disputa de bola e espaço.

O lance aconteceu aos nove minutos da primeira etapa. O meia recebeu bola pelo lado direito do campo e viu Jorge Morel e Wilder Viera chegar firme no lance e derrubá-lo. Ele recebeu atendimento no gramado, mas ainda saiu com dores, segurando o ombro esquerdo e deu lugar para Felipe Anderson.

Substituição: ? Entra: Felipe Anderson.

? Sai: Raphael Veiga. ? 0x0 ? [1T, 11'] | #PALxCCP ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 10, 2025

Raphael Veiga estava voltando a ser titular depois de dois jogos. Na estreia da Libertadores, Veiga nem sequer viajou e foi preservado por um trauma na lombar. No jogo seguinte, contra o Sport, começou no banco de reservas, mas foi acionado durante o segundo tempo e participou da vitória por 2 a 1, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão.

O duelo contra o Cerro marcou o retorno do meia Mauricio, ao banco de reservas, que se recuperou de uma cirurgia no ombro direito para corrigir uma lesão sofrida há cerca de um mês. O camisa 18 também é uma opção para a vaga de Veiga. Nesta temporada, Raphael Veiga disputou 17 jogos e marcou dois gols.

O atleta será reavaliado no Verdão e, confirmada lesão, se junta a outros lesionados: Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Mayke (lesão na coxa esquerda), além de Marcos Rocha e Paulinho, em transição física. Antes da bola rolar, o Verdão teve uma outra baixa, que é a de Lucas Evangelista, que sofreu um trauma na coxa direita.