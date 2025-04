Bahia supera Nacional e dorme na liderança do Grupo F na Libertadores

Nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Grupo F da Libertadores, o Bahia visitou o Nacional no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Erick Pulga.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Rogério Ceni chegou a quatro pontos e assumiu a liderança do grupo. Porém, Atlético Nacional e Internacional, que aparecem logo abaixo, se enfrentam nesta quinta-feira e, assim, podem ultrapassar o Bahia. O Nacional, por sua vez, seguiu em último, sem nenhum ponto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Bahia (@ecbahia)

O Bahia retorna aos gramados neste sábado, contra o Mirassol, pela terceira rodada do Brasileirão. A partida está marcada para às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Já no domingo, o Nacional encara o Danubio, pela 11ª rodada do Campeonato Uruguaio. A partida acontece às 17h30, no Estádio Gran Parque Central.

O gol do Bahia foi marcado aos 19 minutos do segundo tempo, com Erick Pulga. O atleta aproveitou a sobra de bola na ponta esquerda da área e mandou um bonito chute colocado, sem chances de defesa para o goleiro Luis Mejía.