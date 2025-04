Libertadores: Torcida do Nacional joga frasco de vidro em goleiro do Bahia

Do UOL, em São Paulo

Um frasco de vidro foi atirada em direção ao goleiro Ronaldo, do Bahia, durante a vitória da equipe brasileira contra o Nacional-URU por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela Libertadores.

O que aconteceu

O momento aconteceu aos 41 minutos do segundo tempo. O Nacional atacava quando o objeto foi arremessado em direção a Ronaldo. Ele foi atirado do setor onde ficaram torcedores da equipe uruguaia.

O frasco passou perto do ombro do goleiro. Ele esperou a conclusão do lance, pegou o objeto e entregou ao árbitro argentino Dario Herrera.

Jogadores do Nacional tentaram intervir. Eles se dirigiram a Ronaldo e tentarem atrapalhar a entrega do frasco ao árbitro da partida.

Dario Herrera pegou o frasco e a entregou aos responsáveis da Conmebol na beirada do campo.