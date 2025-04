Abel vê Palmeiras no "caminho certo" e sai em defesa de Ríos após polêmica: "Ninguém é perfeito"

O Palmeiras venceu o Cerro Porteño, na noite desta quarta-feira, por 1 a 0, com gol de Richard Ríos. Após o gol, o atleta viveu um momento de polêmica após pedir silêncio à torcida. Ele foi xingado por torcedores, mas após pedido de desculpas ainda em campo, se resolveu com torcedores. O técnico Abel Ferreira saiu em defesa do colombiano e viu a situação como resolvida.

"O Ríos... quem sou eu para dizer o que quer que seja do Ríos. O futebol não é igreja, é mais, nos causa emoções. E às vezes treinadores e jogadores têm reações que não pensam, à coisas que viram ou ouviram. O Ríos trabalha muito. Rapidamente ele fez as pazes. Ninguém é perfeito. Vocês viram o carinho dos torcedores. Quando erramos, a atitude mais nobre é pedir desculpas, não há outra forma. Aprende com o que aconteceu e da próxima vez ir mais forte. Não tinha visto na hora do gol. Vi toda a gente assobiar, não fosse o Castanheira a falar comigo. Não estava entendendo, mas ele disse que o Ríos teve o comportamento que não devia ter tido", disse.

"Foi bom as pazes que fizeram, ele pediu desculpas e mais uma vez, jogamos juntos. Precisamos muito dos nossos torcedores, da vibração. Para ganhar títulos, eles têm que ser o 12 jogador. Nossos torcedores são a alma, a energia. Eles trazem essa energia extra quando estamos a jogar com a bateria a 70%. Vamos precisar desse empurrão, mas as coisas foram resolvidas como tinha que ser. No campo que ele errou, no campo que pediu desculpas. E a nossa torcida grande como é soube aceitar e foi bonito ver esse pedido de desculpas e essas pazes", seguiu.

O placar foi mínimo, mas o Verdão teve chances de fazer um placar mais elástico, mas teve gols de Vitor Roque e Flaco López anulados por impedimento. Abel Ferreira analisou o desempenho, apontou necessidades de melhora, mas vê seu time no "caminho certo". Ao citar a escalação, lamentou as perdas por lesões.

Durante a partida contra o Cerro Porteño, Raphael Veiga saiu com dores no ombro esquerdo. O atleta passará por exames na reapresentação, na quinta-feira.

"Hoje, dentro do que é nossa perspectiva, voltamos a trocar dois ou três jogadores. A equipe começa a pegar um pouquinho mais de confiança, dinâmica, com dois dias de recuperação. ainda há espaço para evoluir, muito trabalho a fazer. Sem tempo de treino, continuar o que estava fazendo e esperar que ninguém se machuque mais porque nesse ritmo não vai ser fácil ter jogadores disponíveis para jogar 18 jogos em dois meses. Ficamos sem o Lucas, Veiga, já havíamos ficado sem o Ríos. Isso me preocupa muito", analisou.

"Queremos ter um futebol dinâmico, intenso, fluído. Estamos tentando entrosar a equipe. Não há jogos fáceis, são difíceis, cada palmo de terreno é disputado de forma agressiva, como foi hoje. No início foi complicado porque o tanque estava cheio, parecia um combate de boxe. A partir do momento que conseguimos abrir o jogo e fazer o gol, o jogo ficou mais fácil. Podíamos devíamos ter matado o jogo. O futebol é isso, o que importa é a eficácia. Estamos no caminho certo, mas ainda há muito trabalho a se fazer", finalizou.

A vitória deixou o Verdão isolado na liderança do Grupo G, com seis pontos. Na próxima rodada, o Palmeiras vai até La Paz para enfrentar o Bolívar, às 19 horas (de Brasília), no Hernando Siles. Antes disso, o time de Abel Ferreira tem clássico contra o Corinthians, neste sábado, pela terceira rodada do Brasileiro, às 18h30.