Bahia bate Nacional com golaço e vence primeira na Libertadores 2025

O Bahia venceu o Nacional por 1 a 0 nesta quarta-feira, em confronto pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2025.

Erick Pulga marcou único gol da partida, com belo chute colocado. Com o resultado, a equipe brasileira assumiu parcialmente a liderança do grupo F, com quatro pontos. Os uruguaios são os lanternas, com duas derrotas e nenhum ponto, até o momento.

As equipes voltam aos gramados pela Libertadores ainda neste mês: o Nacional enfrenta o Internacional no dia 22, terça-feira, às 21h30 (de Brasília), enquanto o Bahia recebe o Atlético Nacional em 24 de abril, às 21h.

Como foi o jogo

O Bahia foi melhor na primeira etapa, apesar de não ter conseguido finalizar contra o gol uruguaio. Tanto os donos da casa quanto os visitantes não finalizaram no alvo nos 45 minutos iniciais. Os brasileiros ainda mantiveram maior posse de bola e mais oportunidades de criar jogadas na área ofensiva, contra tentativas de lançamento pelo lado uruguaio sem efetividade.

Novamente superior, Bahia bate Nacional e vence primeira na edição deste ano. Erick Pulga marcou golaço para abrir o placar aos brasileiros, que souberam assegurar a vantagem mínima ao longo da partida. Os uruguaios levaram pouco perigo contra o gol de Ronaldo, mas ainda somaram cinco finalizações no alvo contra apenas uma do Tricolor.

Gols e destaques

Lucho Rodríguez arriscou falta de longe. O centroavante do Tricolor finalizou à distância na cobrança de bola parada e quase anotou um belo gol, mas o chute passou perto da trave esquerda do gol uruguaio, saindo pela linha de fundo.

Cauly quase marcou golaço. Na melhor oportunidade da primeira etapa, o Bahia buscou jogada com Jean Lucas. O meia tocou para o camisa 8, que driblou um marcador e tentou tirar do goleiro Mejía. O paredão saiu bem e encerrou a jogada da equipe brasileira.

Erick Pulga abriu o placar! Cauly arriscou toque para Jean Lucas. O meia fez o corta-luz e deixou a bola rolando para, com finalização colocada, o ponta-esquerda do Bahia anotar golaço, aos 19 minutos da segunda etapa.

Ronaldo salvou Bahia de possível empate. Sem ângulo, o meia Yonatan Rodríguez finalizou pela ponta-direita e, por pouco, não encobriu o goleiro do Bahia, que conseguiu a defesa.

David Duarte fez corte salvador! Na reta final da partida, o zagueiro evitou que Herazo recebesse bola livre para finalizar, após cruzamento de Recoba.

Ficha técnica

Nacional 0 x 1 Bahia

Competição: Segunda rodada da fase de grupos da Libertadores

Data e horário: 9 de abril de 2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Gran Parque Central - Montevidéu, Uruguai

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Gabriel Chade e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Gols: Erick Pulga, aos 19'/2ºT

Amarelos: Jean Lucas e Erick (BAH); Ancheta, Yonatan Rodríguez e Calione (NAC)

Nacional: Mejía; Ancheta, Calione, Coates, Millán e Báez (Lucas Villalba); Oliva (Pereyra), Boggio (Yonatan Rodríguez), Otero (Recoba) e Herazo; Vargas (Nico López). Técnico: Pablo Peirano

Bahia: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas (Nestor), Everton Ribeiro (Caio Alexandre) e Cauly (Kayky); Erick Pulga (Ademir) e Lucho Rodríguez (Willian José). Técnico: Rogério Ceni