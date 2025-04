Filipe Luís admite 'caos' em derrota do Flamengo: 'Fiz o time jogar pior'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, trouxe para si a culpa pela derrota do Flamengo na Libertadores, diante do Central Córdoba. O treinador reconheceu que o Flamengo teve um caos causado, segundo ele, pelas próprias escolhas. Resultado? 2 a 1 para o time argentino no Maracanã.

"Eles não tinham quase chegado na nossa área. O time estava sendo vertical, como eu estava pedindo. A partir do gol, começamos a acelerar mais, ficar mais ansiosos. O principal motivo é porque são as minhas escolhas. Sou eu que escolho tática. Se em algum momento eles não se sentiram confortáveis e não achavam solução, isso é culpa do treinador. Não soubemos lidar com o placar adverso. Instaurou o caos. Coisa que eu odeio", disse Filipe Luís.

Mas por que houve o caos? "Também querendo ganhar e arriscar cada vez mais, coloquei muitos jogadores de ataque. Eu mudei a estrutura do time para tentar vencer de uma forma que não havíamos treinado. Eu fiz o time jogar pior. Muito simples, coisas que

eu tenho que melhorar".

Por que não começou com Gerson, Pulgar e Wesley. "A escolha dos jogadores que foram a campo foi porque acredito que eram os melhores para vencer a partida. Era um time muito sólido para vencer. Também um plano de jogo para enfrentar esse adversário. Claro que o Erick vem de uma sequência de intensidade muito alta. A intenção era quebrar essa sequência. O Gerson que vem de uma lesão também. Assim como o Wesley. O Varela vinha de uma ótima partida na Venezuela e acreditava que pela transição do adversário era a melhor escolha. Eu vou ser cobrado pelas minhas decisões e a responsabilidade é unicamente minha. Tomo as decisões com base no que eu sinto que é o melhor para a equipe. Futebol acontece isso, nem sempre a gente ganha e vão sempre falar dos jogadores que não estavam. Não é priorizar, a gente quer sempre ganhar. Se eu tivesse poupado os 11 jogadores como fiz ano passado e ganhado, ninguém teria falado nada. Virão as críticas pelas escolhas que eu tomei e críticas justas".

O que mais disse Filipe Luís

Prioriza mais Brasileiro do que Libertadores?

"Isso não é verdade. A Libertadores é tão prioridade quanto o Brasileiro. Só que se poupou muito no Brasileiro nos últimos anos para jogar nas copas. Uma escolha minha, sou eu que escolho quem vai entrar em campo, pensando na fase de grupos da Libertadores que te permite fazer essas trocas, no adversário que vou enfrentar, na sequência de jogos de jogadores e no que vem pela frente".

Problemas no setor criativo

"Contra o Inter tivemos várias chances de gol, mas não concretizamos. Contra o Táchira, não foi um jogo bom, com certeza, concordo contigo. Contra o Vitória tivemos chances, no segundo tempo também. E hoje até o gol estávamos fazendo um bom jogo e criando chances de gol".

"Não era o nosso melhor jogo, talvez no controle, mas na construção estávamos sendo mais verticais porque eles nos ofertaram espaços, mas não conseguimos aproveitá-los. O que aconteceu é que perdemos o jogo, e quando isso acontece parece estar horrível, ruim e um caos, mas não é. Temos que separar o resultado e ver o que foi feito de bom e ruins, que foram muitas. Meu trabalho é corrigir e trilhar o caminho para jogarmos do jeito que a gente quer".

Cobrança

"Tem um peso vestir essa camisa aqui. É o clube que mais cobra do Brasil, mas os jogadores e eu estamos preparados para enfrentar. É uma pressão que me desafia, me faz crescer e ser melhor. Com certeza trabalharei mais, estudarei mais para fazer tudo para vencer. E conquistar o carinho da torcida no campo, não com palavras".

Vaias

"Eu fui e fomos vaiados em outros jogos desde que sou o treinador. Sampaio Corrêa, no Carioca, empatamos em 0 a 0 no primeiro tempo e as vaias vieram. E o Flamengo é isso, normal. Estamos acostumados, amamos estar aqui e escolhemos estar aqui".

Perder primeiro jogo em casa na Libertadores

"Realmente é triste por esse lado. Mas são derrotas que acontecem. Não vamos ganhar sempre, infelizmente foi hoje. Espero que eles possam limpar a cabeça o mais rápido possível para poder fazer um grande jogo domingo, o que é muito importante".