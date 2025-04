Fifa comemora expansão do futebol feminino nas Olimpíadas e busca inclusão de novas modalidades

Nesta quarta-feira, o Comitê Olímpico Internacional (COI) divulgou o aumento do número de seleções do futebol feminino que disputarão os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Tal expansão foi muito comemorada pela Fifa, e até o presidente da entidade, Gianni Infantino, se manifestou sobre o assunto.

Em publicação nas redes sociais, o dirigente se disse satisfeito pela atitude do COI e classificou o ato como "um grande marco" para o futebol feminino.

"Na FIFA, sempre acreditamos no poder do futebol feminino e a decisão de hoje é um passo positivo. Nossa visão é clara: estamos investindo e expandindo oportunidades para o futebol feminino a todos os níveis. Mais equipes no palco olímpico significam mais modelos, mais inspiração e mais impacto", afirmou Infantino.

Nas Olímpiadas de Paris 2024, apenas 12 seleções disputaram o torneio de futebol feminino. Em Los Angeles, daqui três anos, serão 16 equipes na briga pela medalha de ouro. Segundo comunicado, a Fifa já havia formalizado um pedido, ainda antes dos Jogos de Paris, para a expansão do número de equipes femininas.

"Este desenvolvimento reflete a nossa compreensão compartilhada de que o futebol feminino merece maior representação e visibilidade nos Jogos Olímpicos. Agradecemos ao COI pelas discussões frutuosas que tornarão o LA28 um evento inovador", destacou o presidente da Fifa.

Ao fim da postagem, Gianni Infantino ainda revelou que tem trabalhado junto de "parceiros" para a inclusão de duas novas modalidades nas Olímpiadas: futsal e futebol de areia.