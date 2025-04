Nayhany Silva supera norte-americana na estreia do ITF W35 de São Paulo

Depois de passar do qualifying, a paulista de apenas 15 anos, Nayhany Silva, estreou com vitória, nesta quarta-feira, na chave principal do ITF W35 de São Paulo, no Clube de Campo de São Paulo. Naná surpreendeu a norte-americana Haley Giavara, cabeça de chave 8 do torneio e 477ª do ranking, por duplo 6/4.

"Estou muito feliz, joguei um nível tênis muito bom hoje. Acho que foi um dos melhores jogos que eu já tive. No final tive alguns conflitos, mas consegui resolver e vamos que vamos para a próxima rodada", afirmou Naná, 1239º do mundo, que enfrentará a russa Maria Kozyreva, 572º, que venceu a mexicana Natalia Salazar, por 6/1 e 6/0.

Outras três brasileiras também avançaram às oitavas de final. Cabeça de chave 2, a paulista Carol Meligeni, 287º do mundo, venceu a argentina Luciana Moyano, 1008º, por 6/2 e 6/1. Sua próxima adversária será a russa de 16 anos Alisa Oktiabreva.

"Muito feliz de jogar no Brasil, muito importante ter torneios desse nível aqui, para competir com boas jogadoras, lutar por pontos importantes no ranking. Acabei de passar a primeira rodada aqui no W35 de São Paulo. Normalmente, as primeiras rodadas são um pouco mais complicadas, ainda me adaptando às condições, um pouco de nervosismo também, mas feliz por ter vencido jogando um bom nível de tênis, fazendo as coisas que venho trabalhando", disse Carol.

Já a paulista Thaísa Pedretti derrotou a argentina Candela Vazquez, de apenas 16 anos, por 6/2 e 6/1, e sua próxima rival será a britânica Katherine Barnes. No confronto 100% nacional, Sofia Perovani venceu, de virada, Camilla Bossi, por 2/6, 7/5 e 6/0, e irá desafiar, nas oitavas de final, a ucraniana Valeriya Strakova, principal favorita ao título.