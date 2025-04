Richard Ríos pede silêncio a torcedores após marcar gol do Palmeiras; veja

Do UOL, em São Paulo

O meio-campista Richard Ríos, do Palmeiras, pediu silêncio aos torcedores da equipe paulista após marcar na partida contra o Cerro Porteño.

O que aconteceu

O colombiano abriu o placar para o alviverde na casa dos 40 minutos do 1° tempo do jogo, válido pela Libertadores e ocorrido no Allianz Parque.

Ao sair para comemorar, Ríos colocou o dedo na boca em direção aos palmeirenses — os torcedores do Cerro Porteño estavam do lado oposto das arquibancadas.

O gesto ocorreu minutos depois de o jogador ser criticado pela torcida. Ele errou um lance ainda no campo de ataque e irritou parte dos presentes ao estádio.

Assim que o árbitro encerrou o 1° tempo, alguns palmeirenses responderam e cantaram: "Ô, Ríos, presta atenção: muito respeito com a camisa do Verdão".

Assista ao momento