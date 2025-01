Mercado: aposta no Palmeiras, Soteldo em alta e lista de R$ 200 mi do Bahia

A temporada começou, e agora os times se mexem no mercado da bola para montar seus elencos. A sexta-feira (24) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Emiliano Martínez foi anunciado como novo jogador do Palmeiras Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon

Aposta palmeirense. Quem é o volante Emiliano Martínez, novo reforço do Palmeiras? O colunista André Hernan explicou no De Primeira. "Nessa dificuldade de contratar o Gregore, do Botafogo, o Palmeiras foi no Emiliano Martínez, que é um jogador jovem, de 25 anos, com poderio de revenda muito grande por ser um jogador talentoso e de seleção uruguaia, e que o Abel Ferreira aprovou. É uma aposta. Ele joga de primeiro volante e de segundo volante. Ele chega para suprir a ausência do Gabriel Menino", falou.

Quem chega? O Palmeiras planeja ir ao mercado em busca de um substituto para Vitor Reis, negociado com o Manchester City por 37 milhões de euros fixos (cerca de R$ 232 milhões). O alviverde prioriza um reforço experiente e quer um nome com bagagem. O departamento de scout tem olhado para atletas no exterior, mas ainda não deu avanços nas tratativas. Para a posição, o Palmeiras conta com Gustavo Gómez, Murillo, Naves e Michel, os últimos vindos da base.

Soteldo voltou para o Santos após empréstimo junto ao Grêmio e está valorizado Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Soteldo valorizado. O Santos negocia a renovação do contrato de Yeferson Soteldo, que é alvo do Atlético-MG. O clube conversa há alguns dias sobre um novo contrato — o atual acaba em junho de 2027. O Peixe aceita dar um aumento salarial para o meia-atacante de 27 anos, que foi reintegrado após o empréstimo ao Grêmio em 2024. A ideia da diretoria santista é valorizar o jogador após a procura dos mineiros.

Novidade no Peixe. O Santos anunciou a contratação de Tiquinho Soares, ex-Botafogo. Ele, que assinou contrato até dezembro de 2027, chega para ser o centroavante titular e já deve ficar à disposição contra o Velo Clube, neste sábado (25), no Estádio Benitão, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Luciano Rodríguez é uma das apostas do Bahia para a temporada de 2025 Imagem: Leticia Martins/EC Bahia

Investimento pesado. O Bahia montou o time mais caro da história do futebol nordestino para disputar a temporada 2025, mostrou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira. "O investimento [iniciado em 2024] é de mais de R$ 200 milhões dentro de campo. É um pouco cedo ainda para avaliar, mas é um time que tem muito potencial", disse. A lista tem: Luciano Rodríguez - R$ 67,8 milhões; Santiago Ramos Mingo - R$ 27 milhões; Caio Alexandre - R$ 24,3 milhões; Jean Lucas - R$ 24,2 milhões; Erick Pulga - R$ 18,3 milhões; Erick - R$ 18 milhões; Michel Araújo - R$ 17,3 milhões; Rodrigo Nestor - R$ 10 milhões; Arias, Everton Ribeiro e Willian José — sem custo de transferência.

Medalhão na área. O volante Gabriel Girotto, de 32 anos, foi anunciado pelo Red Bull Bragantino e já concedeu sua primeira entrevista na sala de imprensa do Centro de Performance e Desenvolvimento (CPD), em Atibaia. Ele acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras, Internacional e Corinthians.

Cédric Soares se recupera nas instalações do São Paulo e pode ser novidade Imagem: Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images

Novo lateral? O São Paulo avançou no interesse para contratar o lateral-direito português Cedric Soares, ex-Arsenal e que está livre no mercado. O Tricolor discute um contrato de três meses com jogador português, com um salário considerado baixo. Internamente, o contrato proposto ao atleta de 33 anos é comparado ao feito ao zagueiro Sabino no início do ano passado. Caso Cedric desempenhe bem, o vínculo poderá ser prolongado até o final do ano. Cedric fez testes físicos no CT da Barra Funda e é avaliado como um atleta pronto para jogar, mas precisa de rimo de jogo para conseguir performar. A contratação do atleta tem o aval do técnico Zubeldía.

BH deve ficar. Com seis anos recém-completos de Flamengo, Bruno Henrique tenta retomar em 2025 o protagonismo que teve antes da grave lesão sofrida. Mesmo sem ser titular absoluto, o atacante é visto como fundamental pelo técnico Filipe Luís e, por isso, ganhou status de inegociável dentro do clube que virou ídolo. O Atlético-MG até se interessou pelo atleta, mas o rubro-negro não quis negociar.