Oscar celebra volta ao MorumBis, elogia time do São Paulo, mas alerta: 'Em preparação ainda'

Toque de classe no meio-campo são-paulino, Oscar precisou de apenas um jogo no MorumBis para mostrar que será um diferencial do time na temporada. O armador foi eleito o craque da vitória diante do Guarani, por 1 a 0, após grande primeiro tempo, elogiou os companheiros, mas pediu calma ao torcedor tricolor neste retorno ao estádio após 15 anos, frisando que a equipe ainda está em preparação e aprimoramento.

"Estou muito feliz pela vitória e de estar voltando aqui após muito tempo e de ajudar a equipe", comemorou Oscar, à TNT. "O Guarani está treinando há mais tempo, joga um bom futebol e dificultou bastante. Mas tivemos chances no primeiro tempo, no segundo tempo a gente cansou um pouquinho, mas todos estão de parabéns, pela vitória, o Luciano pelo gol... Fomos muito bem."

Domingo o time já tem o clássico com o Corinthians, em seu primeiro grande teste oficial nesta largada de temporada. E, a depender da satisfação de Oscar, o quarteto ofensivo com Lucas, Luciano e Calleri pode, muito bem, ser mantido. Claro, desde que Luis Zubeldía não tema por possíveis problemas físicos.

"O nosso elenco é muito bom e, independentemente de quem jogue, temos de dar o nosso melhor. São muitos jogos e teremos de revezar, é bom movimentar e todo mundo entrou foi bem. O mais importante é sair com a vitória, mas estamos em preparação ainda e vamos melhorar a cada jogo", frisou.

Oscar não escondeu, contudo, que a formação ofensiva pode dar o que falar em ano cheio ao São Paulo. "A gente consegue se movimentar, eu apareço na esquerda, Lucas na direita, Luciano e Calleri ajudam..."

De volta ao time após longo tempo afastado por grave lesão na coxa esquerda, o volante Pablo maia engrossou o coro da torcida e também revelou estar encantado com Oscar.

"É sempre um prazer estar com um craque como o Oscar. Ele tem um pensamento diferente, que a gente tem de acompanhar. Bom estar junto no dia a dia para entrosar logo", disse o volante, empolgado com a equipe.

"Nosso time é bem qualificado, com muitas peças importantes e fundamentais no jogo. Com certeza estamos pensando em coisa grande e vamos trabalhar no dia a dia para pegar entrosamento e ter um ano com muito sucesso."