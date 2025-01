Medalhista olímpica na ginástica, Júlia Soares acerta com o Pinheiros

A ginástica artística do Esporte Clube Pinheiros ganha reforços de alto nível e fica completa para as próximas temporadas. A ginasta Júlia Soares, medalhista olímpica de bronze por equipes em Paris, fechou com o clube paulistano.

Outras novidades também aparecem na comissão técnica do Pinheiros. A coordenadora Iryna Ilyashenko, ucraniana que revolucionou a ginástica brasileira, e a técnica Carolina Molinari estão confirmadas.

Curitibana, Júlia Soares, de 19 anos, é considerada uma das grandes revelações e uma das mais completas da ginástica brasileira. Suas especialidades estão no solo e na trave.

Júlia começou na ginástica por influência da irmã mais velha, Giovanna. Começou no CEGIN - Centro de Excelência de Ginástica Artística, em Curitiba, onde nasceu. Desde os quatro anos, é treinada pela ucraniana Iryna IIyashenko, e também pela ex-ginasta Carol Molinari. Quando começou a treinar, ela se espelhou em Daiane dos Santos e, recentemente, em Rebecca Andrade, sua companheira de Seleção Brasileira.

A categoria de Júlia Soares é tão grande que ela se junta a Daiane dos Santos como ginasta que criou um elemento homologado pela FIG - Federação Internacional de Ginástica. O movimento leva o seu sobrenome "Soares" e consiste em uma entrada com meia pirueta, algo que passou a ser usado por vários ginastas pelo mundo.

Ficha técnica



Nome: Júlia das Neves Botega Soares



Local de nascimento: Curitiba (Paraná)



Data: 23 de agosto de 2005 (19 anos)



Altura: 1,53m



Especialidade na ginástica: Solo e trave



Coreógrafo: Rhony Ferreira

Conquistas na ginástica



2023 - Prata - Mundial da Antuérpia - equipe



2023 - Ouro - Etapa de Baku da Copa do Mundo - solo



2023 - Prata - Jogos Pan-Americanos/Santiago - equipe



2023 - Prata - Campeonato Brasileiro - Individual Geral



2022 - Ouro - Etapa de Stuttgart da Copa do Mundo - solo



2022 - Ouro - Etapa de Baku da Copa do Mundo - solo



2022 - Ouro - Campeonato Pan-Americano - equipe



2022 - Bronze - Campeonato Brasileiro - Individual geral



2021 - Bronze - Campeonato-Pan-Americano - trave



2021 - Ouro - Campeonato Brasileiro - solo



2019 - Finalista do Campeonato Mundial Júnior - trave.