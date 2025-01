Fluminense define local que será usado como base no Mundial de Clubes

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense terá como sede a cidade de Columbia, na Carolina do Sul, para a disputa do Super Mundial de Clubes. A competição vai acontecer nos Estados Unidos, entre 15 de junho e 13 de julho.

O que aconteceu

O Tricolor vai utilizar as instalações da Universidade da Carolina do Sul para os treinamentos. A Fifa definiu, nesta quinta-feira (23), as bases dos clubes participantes do torneio.

O Fluminense escolheu o local após visita a sete possíveis bases disponibilizadas pela Fifa. O local foi eleito pelo clube após análises de critérios técnicos e logísticos.

O complexo foi utilizado pelo Liverpool, da Inglaterra, na pré-temporada do ano passado. Um dos pontos que chamou a atenção foi a privacidade, além de deslocamentos mais curtos para as cidades onde o time vai atuar na primeira fase, com voos curtos a Nova York e Miami.

O Fluminense é o cabeça de chave do Grupo F e vai estrear na competição no dia 17 de junho. O jogo será à 13h (de Brasília), contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, no MetLife Stadium, em Nova York. Na sequência, o Tricolor enfrenta o Ulsan (COR), no dia 21 de junho, no mesmo local, e encerra a primeira fase diante do Mamelodi Sundowns (AFS), dia 25 de junho, em Miami.