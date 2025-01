Flamengo é o clube mais valioso da América do Sul, segundo ranking

O Flamengo é considerado o time sul-americano mais valioso do mundo, após a Deloitte Football Money League lançar um relatório. Produzida pela empresa de contabilidade Deloitte, é um ranking dos 30 clubes de maior faturamento do mundo da temporada mais recente.

O clube tem uma receita estimada em R$ 198,2 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão de reais na cotação atual). Nas redes sociais, o Mengão destacou seu resultado financeiro.

O Rubro-Negro aparece na 30ª e última colocação, sendo o único representante da América do Sul. Os clubes europeus dominam o restante das posições, com destaque para o Real Madrid em primeiro, com R$ 1,045 bilhão de euros (R$ 6,46 bilhões de reais).

Manchester City, Paris Saint-Germain, Manchester United e Bayern de Munique fecham o top 5. Os ingleses são os mais recorrentes do ranking, com 14 times aparecendo.

Desde 1997, quando a Deloitte começou a fazer o relatório, nenhum clube do futebol sul-americano chegou a aparecer. Na última edição da pesquisa, o Flamengo quase entrou no ranking final: ficou apenas 6 milhões de euros atrás do Everton, da Inglaterra.

A empresa avalia três diferentes receitas do clube: bilheteria, direitos de transmissão ? incluindo participações em competições - e patrocínios. Além disso, a Deloitte não considera venda de jogadores.

Buscando uma reação no Campeonato Carioca, o Flamengo retorna aos gramados neste sábado, contra o Volta Redonda. Jogando na Arena BRB Mané Garrincha, a partida começará às 16h30 (de Brasília).