Ex-São Paulo, Galoppo estreia no Monumental com golaço em vitória do River Plate sobre o México

O meio-campista Giuliano Galoppo iniciou sua trajetória com a camisa do River Plate em grande estilo. O ex-jogador do São Paulo fez a sua estreia no Monumental de Núñez nesta terça-feira, em amistoso contra a seleção do México, e anotou um golaço na vitória de 2 a 0 do time argentino.

Galoppo balançou as redes logo aos sete minutos de partida. Ele aproveitou uma sobra dentro de área e finalizou em cheio com a perna esquerda, colocando a bola no ângulo. Aos 33 minutos da etapa inicial, o ex-atacante do Palmeiras, Miguel Borja, fez o segundo dos mandantes e definiu o resultado.

O meia já havia estreado pelo time argentino na última sexta-feira, em amistoso diante da Universidad do Chile. A equipe comandada por Marcelo Gallardo venceu o jogo por 2 a 1. O duelo, porém, foi realizado no Estádio Municipal de Concepción, em território chileno.

Desta vez, Galoppo defendeu o time pela primeira vez em Buenos Aires e participou de uma grande festa antes da bola rolar. O clube argentino apresentou à torcida não apenas o meia, mas também outros reforços contratados para 2025, como o zagueiro Lucas Martinez Quarta, o lateral direito Gonzalo Montiel e o volante Enzo Pérez, que retorna à equipe após passagem pelo Estudiantes.

Giuliano Galoppo deixou o São Paulo e se transferiu ao River Plate por empréstimo de uma temporada, com valor de compra fixado em caso de cumprimento de metas.

O jogador de 25 anos aceitou a proposta do clube argenitno em busca de mais minutos em campo. Sob o comando do técnico Luis Zubeldía, o volante argentino teve pouco espaço no Tricolor e não conseguiu engatar uma sequência de jogos.

Galoppo foi a contratação mais cara da história do São Paulo. O jogador custou R$ 32 milhões aos cofres tricolores e desembarcou no Morumbis como uma das grandes promessas do futebol argentino, mas não conseguiu provar seu valor no período em que vestiu a camisa do clube.

O atleta também foi atrapalhado por lesões ao longo de sua trajetória no time paulista. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 2023, o que o fez perder praticamente toda aquela temporada. Em 2024, sofreu para retomar sua melhor versão e, inclusive, teve de ser submetido a uma artroscopia no mesmo joelho. Foram, ao todo, 60 partidas disputadas pela equipe tricolor, com dez gols e quatro assistências.